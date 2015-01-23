Kendisine 'Hz İbrahim' diyen AKP'liden: Kılıçdaroğlu ile aynı inancı paylaşmaktan Allah'a sığınırım

Kendisine ‘Hazreti İbrahim’ diyen AKP Milletvekili İbrahim Korkmaz, sözlerinin arkasında olduğunu ifade ederek "Hazret kelimesini kullanmışım, gene kullanırım, bir daha kullanırım, yine kullanırım" dedi.

AKP Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz, yılbaşı gecesinde Facebook sayfasında kendisini Hz. İbrahim, kardeşini ise Hz. Muhammed olarak adlandırması nedeniyle gelen tepkiler üzerine TBMM’de basın toplantısı düzenledi.



Cihan haber ajansının haberine göre, yılbaşı gecesinin örf ve adetlerine uymadığını göstermek için kritik ettiğini kaydeden Korkmaz, "Ama şu açıdan eleştirmek mümkün olabilir; kullanmış olduğum kavram (Hazreti) hem medyada çok kullanılan bir kavram olsa da maalesef son zamanlarda, İnkılap Kanunlarının da gereği olarak pek kullanılan bir kavram değil. Türkçede ‘hazret’ kavramı Türk Dil Kurumu sözlüğüne baktığınızda dört farklı şekilde kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi, yüce kabul edilen kişilerin adların başında saygı, övme ve yüceltme amacıyla kullanılıyor. Biz Türkçede ‘hazret’ kelimesini Allah için kullanırız, Peygamber için kullanırız. Önemli şahsiyet için kullanırız, dini şahsiyetler olması gerekli değil." şeklinde konuştu.

'Sayın Bahçeli sapık görmek istiyorsanız lütfen aynaya bakın'

Halk tarafından sözün yanlış anlaşılmadığını savunan İbrahim Korkmaz, paylaşımının Meclis çatısı altında siyasiler tarafından kasıtlı olarak çarpıtıldığını iddia etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisi hakkındaki "Dahası ‘Hz. İbrahim benim, Hz. Muhammed de kardeşim’ diyen sapıklar hiçbir yaptırım görmez" sözlerini anımsatan Korkmaz, "Bu sözü Sayın Devlet Bahçeli’ye misliyle iade ediyorum. Tüm basın mensuplarının önünde söylüyorum. Sayın Devlet Bahçeli, eğer sapık görmek istiyorsanız lütfen aynaya bakın. Baktığınız ayna da düz ayna olsun. Çünkü aynalar yalan söylemez. Bunun bedeli neyse gönder gelsin." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun "ne zamandan beri peygamberler gırgır konusu olmaya başladı" sözünü okuyan Korkmaz, "Allah’tan kork be adam. Ben yazımın ne tarafında Peygamber'i ağzıma almışım. Hazret kelimesini kullanmışım, gene kullanırım, bir daha kullanırım, yine kullanırım. Önce anla manasını, öğren de gel." dedi.

'Kılıçdaroğlu ile aynı inancı paylaşmaktan Allah'a sığınırım'

AK Parti’ye kendisi üzerinden ‘vurulmak’ istendiğini savunan Korkmaz, Kılıçdaroğlu’nun "Onların inançları farklı" sözünü şu şekilde değerlendirdi: "Sayın Kılıçdaroğlu ile benim inancım gerçekten farklı. Onunla aynı inancı paylaşmaktan Allah’a sığınırım. Kendi ifadesi ile beraber ona cevap veriyorum. Diyor ki ‘bize Müslümanlığı öğretenler böyle öğretmediler’ Sana Müslümanlığı kim nasıl öğretti ben bilmiyorum."

Kılıçdaroğlu’nun önce kendisine bir çeki düzen vermesi gerektiğini ifade eden Korkmaz, Kılıçdaroğlu’nu, İslami altyapısı olmadığı için saçmalamakla suçladı.

'Aklını başına al Kılıçdaroğlu'

İslamiyet’in kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu söyleyen Korkmaz, Kılıçdaroğlu’na "Aklını başına al. Beni hiç kimse dini istismar etmekle suçlayamaz. Senin buna ne aklın yeter, ne gücün yeter. Altyapın da buna müsait değil. Ben hiçbir şekilde dini siyasete alet etmem. Din, benim uğruna canımı seve seve verebileceğim bir sahadır. Sen benim kim olduğumu önce iyi öğren. Kimle konuştuğunu iyi anla. Ben senin gibi çarkçı değilim. Haddini bil." şeklinde konuştu.

'Sana guslün şartını sonsam bir tane söyleyemezsin'

"Ben bir milletvekili olarak konuşamıyorsam, Ebu Cendel olurum ve seninle uğraşırım. Ondan sonra gidersin, Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’na yalvarırsın, ‘bu adamı Ebu Cendel olmaktan çıkar’ diye. Bunu bil ha! Eğer saldırmış olduğun Ahmet Davutoğlu ve saldırmış olduğun parti büyüklerimiz bize, size cevap verme hakkı verseydi eğer ki burada ben bunu çiğneyerek mücadele ediyorum, sen bu Meclis’e çıkacak hale gelemezdin. Onun için bu kavramları kullanırken adam gibi kullan." diyen Korkmaz, Kılıçdaroğlu için "Sana guslün şartını sorsam bir tane söyleyemezsin. Haddini bil. Senin nasıl lider olduğun, nereden geldiğin, hangi kasetlerin içerisinden fırladığın belli. Otur, önce geçmişteki pisliklerini temizle." ifadesini kullandı.