AKP’li vekilin ‘esprili’ yeni yıl paylaşımı tepki çekti

AKP Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz’ın sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta doğum günü nedeniyle yaptığı, “Çok ama çok sevdiğinizi bildiğim iki önemli şahsiyet bu gecede dünyaya gelmişlerdir. Bunlardan birincisi Hazreti İbrahim ikincisi ise Hazreti Muhammed’dir. Hz. İbrahim tabi ki benim. Hz. Muhammed ise en küçük kardeşim” sözlerinin yer aldığı esprili paylaşımına bazı kişiler tepki gösterdi. İbrahim Korkmaz, yine sosyal medyadan açıklamada bulunarak, “Hazret” kelimesinin anlamını yazıp, tepki gösterenleri ahmaklıkla suçladı ve “Karşınızdakine değer verdiğinizi gösterir bir kelimedir. Araplar bu sıfatı hemen herkes için kullanırlar” dedi.

Mesut Çatlak’ın Doğan Haber Ajansı’ndaki haberine göre, 1 Ocak 1960 doğumlu olan Yrd. Doç.Dr. İbrahim Korkmaz doğum günü nedeniyle yazdığı yazıda isminin önüne “Hz.” kelimesi koyarak, kendince esprili bir anlatımla kendisinin ve kardeşinin doğum günlerini dile getirdi.

Korkmaz, “gülen yüz” işaretiyle noktaladığı şu paylaşımda bulundu:

“Muhterem arkadaşlarım; Hepinizin de takdir edeceği gibi bu gece (31 Aralık-1 Ocak) son derece önemli bir gece. Hepinizin bildiğini sandığım çok önemli iki doğum olayı bu gecede vuku bulmuştur. Çok ama çok sevdiğinizi bildiğim iki önemli şahsiyet bu gecede dünyaya gelmişlerdir. Bunlardan birincisi Hazreti İbrahim, ikincisi ise Hazreti Muhammed’dir. Yüce Allah her ikisine de cennetini nasip eder inşallah. Dolayısıyla bu gecede her ikisi için bol bol dua etmenizi tavsiye ederim. Bu geceyi huşu içerisinde eda etmenizde büyük fayda vardır. Allah bu iki büyük zata hayırlı ve bereketli ömürler versin diye dua ederseniz hiçbir şey kaybetmezsiniz. Bu yazımdan hiçbir şey anlamadınız galiba? Anlaşılmayacak bir Şey yok canım. Son derece basit ve hepinizin bilmesi gereken bir şeyi söylüyorum. Hz. İbrahim tabi ki benim. Hz. Muhammed ise en küçük kardeşim. ikimiz de bu gece (1 Ocak sabahı) dünyaya gelmişiz. Hepsi bu. Selam ve muhabbetlerimle.”

'Yeni yıl rezaletine esprili bir eleştiri'

İbrahim Korkmaz, paylaşımın ardından “Hazret” kelimesiyle ilgili olarak tepkiler gördü. Korkmaz, tepkiler üzerine bugün Facebook’tan açıklamada bulunarak yazdıklarının anlaşılmadığını belirtti:

“Muhterem arkadaşlar; dün gece, Türkiye’de yaygın olarak kutlanan miladi yeni yıl rezaletine esprili bir eleştiri getirmek ve Müslüman âlemince kutlanılmasının yanlış olduğuna inandığım bu gecedeki tavır ve davranışları eleştirmek için bir paylaşım yaptım. Yapmış olduğum paylaşımda kullanmış olduğum mizahi üslup ve ince eleştiri anlaşılan o ki, bazı kardeşlerim tarafından hiç anlaşılamamış. Bazı kardeşlerim ise yazdıklarımı son derece iyi bir şekilde anlamışlar. Anlayana lafımız yok, sözümüz anlamayanlaradır. İnsanlar; okuma, okuduğunu anlama, espri yapma veyahutta yapılan esprideki inceliği anlama özürlü olabilirler. Bu kabiliyetler Allah vergisidir. Vermediği zaman da yapılacak hiçbir şey yoktur. Fakat ‘ahmak’ olmak anlaşılabilir bir şey değildir. Hem bilmeyeceksin ve hem de biliyor gibi açıklama ve eleştiri yapmaya soyunacaksın. Konu hakkında son derece doğru bir açıklama yapıldığı halde hala yanlışında ısrar edeceksin. İşte buna bizim dilde ‘ahmaklık’ derler. Ahmaklar için ne kadar doğru açıklama yapsanız da boşuna uğraşırsınız. Aslında yapacak bir şey yoktur maalesef. En iyisi onlardan ferah ferah kaçmaktır.”

‘Mecliste de kullanılıyor’

İbrahim Korkmaz, “Hazret” kelimesinin kullanıldığı yerlerden de örnekler vererek, açıklamasına şöyle devam etti:

“Yapmış olduğum açıklamayı ve son derece doğru bir şekilde yapılan yorumları okumasına rağmen hala hatalarında ısrar edenlerin yorumlarını ibreti âlem için tutmaya devam edeceğim. İslami kavramları nerede ve nasıl kullanacağımı Ahmet Hakan ve onun gibi tiplerden öğrenecek değilim elbet. Beni bu zatın diline düşmekle üstü kapalı olarak da olsa tehdit edenler bilsinler ki, bu arkadaş bizim mahalleden gitmedir, fakat hiç de ‘ahmak’ bir insan değildir. İnkılap kanunlarına göre kullanımı yasak olan bu sıfat yakın zamana kadar her şahıs için resmi yazışmalarda yaygın olarak kullanılıyordu. ’Gazi paşa hazretleri’, ’İsmet Paşa hazretleri’, ’Hazreti Mevlana’ gibi. Hatta dahası var. MHP’li Meclis Başkanvekili Meral Akşener hanım, Meclis’i yönetirken, vekiller için bu sıfatı çok sık ve esprili bir şekilde kullanır. Arapça olan ‘Hazret’ kelimesinin Türkçe manası ’beyefendi’, İngilizce karşılığı ise ’gentlemen’ dir. Yani karşınızdakine değer verdiğinizi gösterir bir kelimedir. Araplar bu sıfatı hemen herkes için kullanırlar. Bu sıfatı Sevgili peygamberimiz için kullanan herhangi bir Arap’a ise hemen hiç rastlamadım. Rastlayan varsa söylesin ben de bileyim.

'Arapça bir kelimeyi Türkçe düşünmeyin'

Kusura bakmayın ama, hem Araplarla 33 yıldır yakın arkadaşlık yapan birisi olarak, hem de birazcık da İslami bilgisi olan birisi olarak ne yazdığımı ve söylediğimi de bilirim. Fakat yine de her ihtimale karşı şu an beraber olduğum beş Kuveyt vatandaşı arkadaşıma bu meseleyi danıştım. Cevap olarak ise sadece güldüler. Ardından da haklı olduğumu ve bunun sıradan bir hitap şekli olduğunu beyan ettiler.

Lütfen Arapça bir kelimeyi Türkçe düşünüp ve mana yükleyip komik durumlara düşmeyelim. Ayrıca beni bu yaştan sonra tekrar hocalığa soyundurmayın. Bilmem anlatabildim mi? Yoksa siz benim ’beyefendi, gentlemen veyahut ta hazret’ olmadığımı mı söylüyorsunuz? Çok kırıldım şimdi. Allah iyiliğinizi versin HAZRETLER… :)) Bu açıklamadan sonra hala anlamayan varsa bu arkadaşları benim defterden silmekten başka çarem kalmayacak galiba. Ahmaklar beni yoruyor maalesef.”

‘Akıllarınca beni siyaseten zor duruma sokmak istiyorlar’

Korkmaz, Facebook’ta ilk yaptığı açıklamanın ardından yeniden şu açıklamada bulundu:

“Sevgili Dostlar; Yüzlerce arkadaşımız benim paylaştığım yazıyı gayet iyi anlamış ve beğenmiş. Sadece birkaçı ise hem anlamamış ve hem de ısrarlı yorumlar yaparak konuyu mecrasından saptırmaya çalışmaktalar. Akıllarınca beni siyaseten zor duruma sokmak istiyorlar. Sayıları birkaç kişiyi geçmeyen bu arkadaşların yaptıkları eleştirilerin hiç bir tutar tarafı yok. Bunu sizler de görüyorsunuz. Eğer yorumlara bakarsanız her şey açık ve net. Bu şahısların ilim noktasındaki birikimlerinin hiç olmadığı aşikar. Fazla söze ne hacet. Onların durumunu daha önce izah etmiştim. Aynı sözleri tekrar etmeye niyetim yok. Selam ve muhabbetlerimle.”

‘Hazret’ kelimesinin sözlük anlamı

Türk Dil Kurumu’nun güncel Türkçe sözlüğünde ise Arapça olan “Hazret” kelimesinin anlamı şöyle:

1. isim Yüce kabul edilen kimselerin adlarının başına saygı, övme, yüceltme amacıyla getirilen unvan

“Hazreti Ali. Hazreti Fatma.”

2. Adı söylenmeyen bir kimseden söz edilirken kullanılan bir söz

“Bilen bilir, kolay okunan yazar değildir hazret.” – R. Erduran

3. Kullanıldığında bir kişinin küçümsendiğini anlatan bir söz

4. ünlem Genellikle erkekler arasında senli benli konuşmada kullanılan bir seslenme sözü



