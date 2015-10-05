"Kendini muhafazakâr olarak tanımlayan hükümet, ölüye işkenceyi hangi dini saik ile açıklamakta?"

Öldürüldükten sonra zırhlı araç ile metrelerce sürüklenen kayınbiraderi Hacı Lokman Birlik'i TBMM gündemine taşıyan HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, “Kendini muhafazakâr olarak tanımlayan hükümetiniz döneminde ölüye işkence yapılmasını hangi dini saik ile açıklamaktasınız” dedi.

Solmaz’ın keskin nişancılar tarafından ayağından vurulduktan sonra kurtarmak isteyen mahallelinin rastgele açılan ateşlerle engellendiğini anlatan Birlik, kayınbiraderinin bu savunmasız halinde onlarca kurşunla infaz edildiğini söyledi. Öldüğünü bildikleri halde akreple yanına yaklaşıp boynuna ip bağladıklarını ve yüz üstü sürüklediklerini anlatan Birlik, işkence görüntülerinin kendisinin Twitter hesabında "sizin de sonunuz böyle olacak", "Leyla Birlik gel kayınını al" sözleriyle paylaşıldığına dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Selami Altınok’a, yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, görüntülerin kim tarafından çekildiğini soran Birlik, "Kolluk kuvvetlerinizin yaralı halde ele geçirilebilecek bir insanı infaz ettikten sonra bedenine işkence uygulaması aldığı eğitimin bir parçası mıdır?" ifadelerini kullandı.

"Yaralı olduğunu bildikleri halde, kolluk kuvvetleriniz kayınbiraderimi infaz etmişltir"

Birlik’in TBMM Başkanlığına vurulan, yaralıyken öldürülen ve yerde metrelerce sürüklenen kayınbiraderi Hacı Lokman Solmaz’la ilgili soru önergesi şöyle:

"3 Ekim 2015 tarihinde saat 00:00 - 01.00 sularında, Şırnak'ın Dicle Mahallesi'nde eşimin kardeşi olan Hacı Lokman Birlik mahalleye konuşlandırdığınız keskin nişancılar tarafından ayağından vurularak yaralanmıştır. Yaralı haliyle kendini korumaya almaya çalışan kayınbiraderim birkaç metre sürüklenerek sokak arasına saklanmaya, yaralanan bacağını sarmaya çalışmıştır. Yaralı halde olduğunu gören mahalle halkı kendisini kurtarmaya çalışmış fakat kolluk kuvvetleriniz halka rastgele ateş açmıştır. Bu esnada yaralı ve savunmasız olduğunu bildikleri halde, kolluk kuvvetleriniz kayınbiraderimi onlarca kurşunla infaz etmişlerdir. Öldükleri bildikleri bir anda akrep tipi araçla yanına yaklaşıp boynunu iple bağlamışlardır. Boynuna bağladıkları iple kayınbiraderimi araca bağlayıp mahallede yüz üstü sürüklemişlerdir. Kolluk gücünüz kayınbiraderime uyguladıkları işkencelerin görüntülerini twitter hesabımda "sizin de sonunuz böyle olacak", "Leyla Birlik gel kayınını al" sözleriyle paylaşmışlardır.

. Görüntüler kim tarafından çekilmiştir?

. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılarak Kürt halkını açıkça tahrik edilmesi yeni savaş konseptinizin bir parçası mıdır?

"İşkence, aldıkları eğitimin bir parçası mı?"

. Kürt gençlerinin infaz edildikten sonra askerler ve polislerce sürüklenen görüntülerin yayınlanması, merkezi bir kararın sonucu mudur?

. Kolluk kuvvetlerinizin yaralı halde ele geçirilebilecek bir insanı infaz ettikten sonra bedenine işkence uygulaması aldığı eğitimin bir parçası mıdır?

. Kolluk kuvvetlerinin hukuku hiçe sayarak bir halka kin ve nefret ile yaklaşmasını nasıl izah ediyorsunuz?

.%98'i Müslüman olan bir ülkede kendini muhafazakâr olarak tanımlayan hükümetiniz döneminde ölüye işkence yapılmasını hangi dini saik ile açıklamaktasınız?

. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin resmi ideolojisinin en bilinen mottolarından biri olan "En iyi Kürt ölü Kürt'tür" yaklaşımına bile rahmet okutacak hükümetiniz dönemindeki ölüye işkence uygulamalarını insani, vicdani ve ahlaki açıklaması nedir?

"Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması neye hizmet etmektedir?"

. İnfaz edilen Kürt gençlerinin araçlara bağlanarak sürüklendiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması neye hizmet etmektedir? Kamu düzeni adına bundan umulan yarar nedir?

. İnfaz edilen Hacı Lokman Birlik'in işkence görüntülerini twitter hesabımda, görüntüleri çeken kişilerin "Leyla Birlik gel de kayınını al" sözleriyle paylaşması Hacı Lokman Birlik'in akrabam olduğunun bilinciyle infaz edildiğinin açık kanıtı değilse nedir? Bu durumu nasıl izah edeceksiniz?

. İnfazı gerçekleştirerek cinayet işleyen, ölü bedene işkence uygulayan polislerinize görevden el çektirecek misiniz?

. “Terörle mücadele” adı altında sivil halkı hedef gözetmeksizin potansiyel suçlu olarak gören emrinizdeki kolluk güçlerinin rehabilite edilmesi hususunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?

. Kolluk güçlerinin yasanın kendilerine tanıdığı hakların fersah fersah dışına çıkarak bu kadar pervasız, fütursuz ve paramiliter bir güç gibi davranması yeni savaş konseptinin bir parçası mıdır