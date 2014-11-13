Kenan Işık evinde tedavi görecek

Beyin travması sonucu 8.5 aydır bilinci kapalı olan ve Almanya'da tedavi gören tiyatro oyuncusu ve sunucu Kenan Işık bu ay Türkiye'ye getirilip tedaviye evinde devam edilecek

Sabah'ın haberine göre, ATV'de yayımlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının sunucusu olan Işık, halen Almanya'da özel bir rehabilitasyon merkezinde tutuluyor.

Işık, Beşiktaş'ta bir otelde 21 Mart'ta spor yaptıktan sonra beyin travması geçirdi. Beynindeki kanama nedeniyle özel bir hastanede 4 saat ameliyat edildi.

Uzun süre uyutulan ve yoğun bakımda tutulan tiyatrocuya, bilincinin açılması için 3.5 aydır Almanya'nın Freidrichshafen kentindeki özel bir rehabilitasyon merkezinde fizik tedavi ve bir dizi test uygulanıyor.

Fiziki durumunda gelişme var

Bugüne kadar Işık'ın sağlık durumunda olumlu gelişmeler sağlandı, ancak henüz sanatçının bilinci açılmadı. Bu ay içinde Türkiye'ye getirilecek Işık'ın tedavisi, artık İstanbul'daki evinde devam edecek. Eşinin bilincinin kapalı olmasına rağmen fiziki durumunda gelişme gözlendiğini belirten Beril Işık, şöyle dedi:

"Almanya'da tedavinin sonuna geldik. Bu ay yapılacak testlerden sonra Türkiye'ye döneceğiz ve tedaviye evde devam edilecek. Dönüş tarihini merkez belirleyecek. Kenan'ın bilinci hâlâ açılmadı. Fakat gözle görülür gelişmeler sağlandı. Uzun süredir yatıyor. Yoğun fizik tedavisi ve özel tedaviler sonunda fiziksel gelişme sağladı. Uyanıklığa yakın durumda olan Kenan'ın bilincinin açılması için Almanya'daki özel merkezde özel bir tedavi ve program uygulanıyor. Tedavi başarılı şekilde devam ediyor. Sürekli yanında konuşarak ve sohbet ederek kendine gelmesini bekliyoruz. Umudumuzu kaybetmiyoruz."