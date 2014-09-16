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Yaşam

'Kenan Işık gözleriyle iletişim kurabiliyor, ayakta durabiliyor'

Beril Işık Kenan Işık'ın son durumu hakkında bilgi verdi

16 Eylül 2014 12:24

Tiyatro sanatçısı Kenan Işık'ın Almanya'daki tedavisi sonuç vermeye başladı. Ünlü tiyatrocu artık gözleriyle iletişim kuruyor ve vücudunu dik tutabiliyor.

Vatan gazetesinden Gülşen Yüksel'in haberine göre; 5,5 ay önce spor salonunda düşerek beyin kanaması geçiren Kenan Işık'ın sağlık durumu iyiye gidiyor.

Tedavisi bir aydır Almanya'da özel bir klinikte süren ünlü tiyatrocunun son durumu hakkında eşi Beril Işık "Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor" dedi.

 

Artık dik durabiliyor

 

Eşinin yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi gördüğünü anlatan Işık, "Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Kimi zaman da ayakta. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu" diye konuştu.

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