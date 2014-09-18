Kenan Işık'ın eşi: Tedavi uzun sürecek ama ümitliyiz

Almanya'nın Allensbach kentindeki Schmieder Kliniği'nde nörorehabilitasyon tedavisi gören Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, tedavinin uzun süreceğini ama ümitli olduklarını söyledi söyledi. Beril Işık "Tedavinin ilk aşaması 3 ay planlanmıştı, yarısını tamamladık. Bakışlarıyla beni izliyor. İsmini söylediğimde hareketlilik yaşıyor" ifadelerini kullandı.

İlk tercih GATA'ydı ama...

Sabah'ta yer alan habere göre Işık, "Eşim beyin kanaması geçirdikten sonra en iyi rehabilitasyonun nerede olabileceği konusunu bizzat kendim araştırdım. Türkiye'de bu alanda Ankara GATA ilk akla gelen adresti. Ancak Kenan'ın bilinci kapalı olduğu için bunu kabul edemeyeceklerini söylediler. Başkent Üniversitesi de aynı gerekçeyi gösterdi. Daha sonra Bursa'da bir hastaneye de aynı sebeple gidilemedi. Bunun üzerine Amerikan Hastanesi yetkilileri ile düşünüp taşındık ve tedavinin Almanya'da devam etmesinin daha yerinde olacağına karar verdik" dedi.

'Belirgin bir düzenleme var'

Schmieder Klinkleri'ndeki tedavinin ilk aşamasının 3 ay olarak planlandığını söyleyen Işık şöyle devam etti: "Bunun yaklaşık yarısını geçirdik. Şu anda Kenan'ın tedavi aşamasının nerede olduğunu ve nasıl devam edeceğimizi tartışıyoruz. Bu uzun bir süreç ve çok sabırlı olmamız gerekecek. Henüz doktorlar bundan sonrası için kesin bir program önermediler. Başından bu yana son derece profesyonel bir ekip olduklarını gördük. Kliniğin imkanları da mükemmel." Eşinden 13 gün ayrı kaldıktan sonra geri döndüğünde ünlü oyuncunun durumunun belirgin bir şekilde düzeldiğini ve eşiyle iletişime geçtiğini söyleyen Işık, "Bakışlarıyla beni izliyor. İsmini söylediğimde hareketlilik yaşıyor. Bu tip hastalıklarda kısa vadede sonuç alınamayacağının bilincindeyiz" dedi. Kenan Işık'ın beyin kanaması geçirdiği 21 Mart tarihinden bu yana basında çıkan haberlerden ve çarpıtılmış açıklamalardan rahatsız olduğunu gizlemeyen Beril Işık, "Örneğin aletler yardımıyla ayağa kaldırıldığını, pedal çevirdiğini, koltukta oturduğunu söylediğinizde bunun içine tedavisiyle ilgisi olmayan bir sürü alakasız cümle ekleniyor. Bunlardan rahatsızız" dedi.

'Kendimiz karşıladık'

Beril Işık, hastanın Emekli Sandığı tarafından yurtdışına tedaviye gönderilmesi için gereken ve bilinci kapalı hastalara "erken" norörehabilitasyon yapılamadığını belirten üniversite hastanesi raporlarının bir türlü verilmemesi nedeniyle, Almanya'ya kendi imkânları ile gittiklerini ve gerçek durumu yansıtacak bu raporları talep etmeye devam edeceklerini de belirtti. Dünyanın her tarafından aldıkları destek mesajları ve dualarla eşinin iyileşeceğini umduğunu belirten Beril Hanım sözlerini, "Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in geçirdiği kazadan sonra bu kliniğe getirilmesinin beklendiğini ancak eşi ve çocukları Lozan'da yaşadıkları için orada kaldığını duyduk. Gönül isterdi ki böyle bir klinik ülkemizde de olsun ve bilinci kapalı hastaların tedavileri yapılabilsin" diye tamamladı.