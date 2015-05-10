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Politika

Kenan Evren'in ölümüne hükümetten ilk yorum: Geleneğimiz var, ölünün arkasından kötü konuşulmaz

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, 9. Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in ölümüyle ilgili konuştu

10 Mayıs 2015 18:42

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, 9. Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim bir geleneğimiz var, ölünün arkasından kötü konuşulmaz. Allah rahmet eylesin diyoruz" dedi.

AKP Diyarbakır 1. sıra milletvekili adayı olan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, seçim faaliyetleri kapsamında merkez Yenişehir İlçesi’nde bulanan Ofis Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti. Ziyarete esnaf, Bakan Yılmaz’dan iş yapamadıklarını ve esnafa desteğin sağlanması gerektiğini aktardı. Esnaf ziyaretinin ardından gazetecilere 9. Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in ölümüyle ilgili açıklamada bulunan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, şöyle konuştu:

"Eski Cumhurbaşkanlarımızdan ve 12 Eylül darbesini yapan Kenan Evren vefat etti. Bizim bir geleneğimiz var, ölünün arkasından kötü konuşulmaz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Ülkemiz, 12 Eylül’de çok acılar yaşadı. Onları hiçbir zaman unutmamız gerekiyor. Allah bir daha memleketimize böyle günler yaşatmasın. Maalesef Türkiye darbelerden çok çekti ve bedeller ödedi. Şimdi çok şükür Türkiye bunları geride bırakmış bir ülkedir. Kenan Evren öldü ama 12 Eylül Anayasası birçok defa değişmesine rağmen hala yürürlükte. İnşalah, 7 Haziran seçimlerinden sonra bu anayasayı da değiştirerek, yeni sivil, özgürlükçü bir anayasa yaparak, o devri tamamen kapatmayı Allah bize nasip etsin. Ülkemiz artık o günlere dönmemeli. Her geçen gün daha ileriye gitmeliyiz. Biz geçmişe bir intikamcı bir mantıkla değil, ibret alıcı bir mantıkla bakmak durumundayız. Geçmişin eksikliklerinden, hatlarından dersler çıkarıp, geleceğimizi bu zemin üzerinde inşa etmeliyiz. Türkiye artık doğrultusunu belirlemiş bir ülkedir. Her geçen gün daha demokratik, özgürlükçü, ekonomisi gelişmiş bir ülke olacaktır."

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