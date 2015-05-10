Kenan Evren hayatını kaybetti



Kenan Evren 2012'den beri tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti.

12 Eylül 1980 tarihinde dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in emriyle ordu, yönetime el koymuştu. Türkiye'nin siyasi ve sosyal hayatını baştan aşağıya şekillendiren darbe döneminde yaklaşık 650 bin kişi gözaltına alındı, 250 bin kişi yargılandı, yüzlerce kişi idam edildi veya işkence sonucu öldürüldü. On binlerce Türkiye vatandaşı yurtdışına kaçtı.

Kenan Evren 7 Kasım 1982'de halkoyuna sunulan ve kabul edilen anayasa ile 1982-1989 yılları arasında Türkiye'nin 7'nci cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.

2010 yılında yapılan anayasa referandumunda geçici 15'inci maddenin kaldırılmasıyla birlikte 12 Eylül darbesi sorumlularının yargılanmasının önü açıldı.

Ankara Adliyesi 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde böylece Kenan Evren ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya'nın yargılanmasına başlandı.

Mahkeme 18 Haziran 2014'te iki generale müebbet hapis cezası verdi. Temyiz edilen davanın Yargıtay'da incelemesi sürüyor.

Davaya Evren tedavi gördüğü hastaneden görüntülü konferans yöntemiyle katılmıştı.