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Kenan Evren nereye ve nasıl gömülecek?

Kenan Evren, dosyası Yargıtay'da bekletildiği için devlet töreniyle gömülecek

10 Mayıs 2015 09:12

12 Eylül 1980 askeri darbesinin mimarı 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 98 yaşında hayatını kaybetti. Kenan Evren, Eski Genelkurmay Başkanı ve Eski Cumhurbaşkanı olması nedeniyle ve hakkındaki dosya hala Yargıtay’ca onaylamadığı için devlet töreni ile defnedilecek. Kenan Evren’in cenazesi Ankara’da Devlet Mezarlığı’na gömülecek.

Tabii bu durum Ankara’da toprağa verilecek Kenan Evren, vasiyetinde başka bir yer talep edilmediyse geçerli.

 

Devlet Mezarlığı nedir?

 

Devlet Mezarlığı, Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanları ile Kurtuluş Savaşı sırasında en az tümen komutanlığı yapmış ve 1988 yılında Genelkurmay Başkanı'nın politik kriterlerine uyan (Sakallı Nurettin Paşa politik kriterlere uygun bulunmamıştır) 61 komutanın mezarlarının yer aldığı 1988 yılında hizmete açılmış "anıt-park" niteliğindeki mezarlıktır. Ankara’da, Atatürk Orman Çiftliği arazisi içinde yer alır. 536.000 metrekarelik alanda yer alan ve 356.000 metrekaresi yeşil alan olan park, halka açıktır. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yönetilir.

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