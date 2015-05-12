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Politika

'Kenan Evren'in Anneler Günü’nde ölmesi, annelere en güzel hediye'

CHP Milletvekili Muharrem İnce, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılışında konuştu

12 Mayıs 2015 14:15

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 12 Eylül 1980 darbesinin lideri Kenan Evren’in ölümü ile ilgili, "Yönetime darbe ile el koyan, 650 bin gencini gözaltına alan, idam eden, onların tırnaklarını söken cunta lideri öldü. Anneler Günü’nde, o işkencelerde, hapishanelerde ölen solcu çocukların annelerine en güzel hediyeydi bu" dedi.

CHP Milletvekili İnce, Bursa'nın Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde partisinin seçim bürosunun açılışına katıldı. Açılış sonrası konuşan İnce, iktidarı sert sözlerle eleştirdi. İnce, seçim otobüsünün üzerinde demir parmaklıklar olmadığı için yükseklik korkusu nedeniyle oturarak konuşak istediğini belirtti. İnce, bir süre konuşmasını oturarak yaptıktan sonra otobüsün kapısına inerek buradan konuşmasına devam etti.

 

'Cumhurbaşkanı değilsin, AKP'nin eş başkanısın'



DHA'da yayımlanan habere göre, Muharrem İnce, bir Cumhuriyet savcısının Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesi ile kendisi hakkında soruşturma başlattığını hatırlatarak, "Ben Cumhurbaşkanı'na hakaret etmişim. Birincisi her kuşun eti yenmez. İkincisi sen cumhurbaşkanı değilsin ki sen AKP’nin eş başkanısın" dedi.

 

'Anneler Günü'nde ölmesi, annelere en güzel hediye'



Muharrem İnce, 7'nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in ölümünü de değerlendirerek, "12 Eylül 1980’de yönetime darbe ile el koyan, 650 bin gencini gözaltına alan, idam eden, onların tırnaklarını söken cunta lideri öldü. Anneler Günü’nde, o işkencelerde, hapishanelerde ölen solcu çocukların annelerine en güzel hediyeydi bu. Bu memlekete, darbe ile işbaşına gelebilirsin, bütün kurumlarını ele geçirebilirsin, bütün kurumlarını kendine bağlayabilirsin, ama aradan 35 yıl geçtiğinde bile cenazene katılacak kimse bulamazsın. Ey Tayyip Erdoğan, sana da Allah uzun ömür versin" dedi.

 

'Kenan Paşa ile Tayyip Paşa aynı kişilerdir'



Muharrem İnce, 'Ölünün arkasından konuşulmaz' şeklindeki söylemlere ise "İsmet İnönü, basketbol takımında mı oynuyor da ona laf ediyorsun? Atatürk, İsmet İnönü milletvekili mi ki onlara laf ediyorsun? Atatürk’e, İnönü’ye 'İki ayyaş' diyenler, şimdi ölünün arkasından konuşmazlarmış. Kenan Paşa’nın düşünceleri yaşıyor. YÖK duruyor mu, siyasi partiler kanunu duruyor mu? Sendikalar kanunu duruyor mu, seçim barajı duruyor mu? Hepsi duruyor. Zaten Kenan Paşa ile Tayyip Paşa aynı kişidir" diye konuştu.
 

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