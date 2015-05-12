Askeri doktorlardan 'Kenan Evren yemek yerken boğuldu' haberiyle ilgili açıklama

12 Eylül askeri darbesinin lideri, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in (98) son günlerinde yatağından düşerek kalçasını ve kolunu kırdığı, iyileşme sürecindeyken yediği yemeğin akciğerine kaçması üzerine öldüğünün ortaya çıkmasına ilişkin olarak askeri doktorlardan cevap geldi.

TV6’da Gülümhan Gülten'in hazırlayıp sunduğu Gündem Arası programında yayınlanan haberin doğruyu yansıtmadığını öne süren askeri doktorlar, Evren’in son dönemlerde doğrudan “sindirim sistemine mama verilerek” beslendiğini bildirdiler. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, kimliğinin açıklanmasını istemeyen askeri doktorlar, şu bilgileri verdi:

“Bu doğru olamaz. Son döneminde hasta nazogastik sonda ile besleniyor. Yani sindirim sistemine mama direkt veriliyor. Çoklu organ yetmezliği var. Böyle bir hasta yoğun bakımda, ağızdan normal beslenemez. Ağızdan beslenirken soluk borusuna gıda kaçan bir insan anında yaşamını yitirir. Saatlerce sürmez. Nazogastik sonda ile beslenen birinin soluk borusuna yiyecek kaçması söz konusu olamaz.”