Kenan Doğulu'dan 'Sezen Aksu' paylaşımı: Seçilmiş bir kişidir o ve bizim topraklarımıza denk gelmiştir

Şarkıcı Kenan Doğulu, Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı üzerinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil olmak üzere iktidar ve iktidara yakın isimler tarafından hedef gösterilen Sezen Aksu'ya destek verdi. Doğulu, "Seçilmiş bir kişidir o ve bizim topraklarımıza denk gelmiştir. Ozanımız, canımız Sezen'inimizdir" dedi.

Doğulu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile ünlü sanatçıya destek verdi, "Seçilmiş bir kişidir o ve bizim topraklarımıza denk gelmiştir. Ozanımız, canımız Sezen'inimizdir" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı, paylaşımına şu notu düştü:

“Barışçıl ve üstün empati yeteneği; sevgi, aşk ve hoşgörü kalesi yapısıyla hepimizin kalplerine değmiş bir aile büyüğümüz; erdemli, bilgili ve çalışkan bir Türk kadınımızdır o. Dünyanın her ülkesinde hayranları olan, Türk müziğini pop müzik ile evlendirmiş ve milletimizi gururlandırmış ulusal bir hazinedir. Seçilmiş bir kişidir o. Ve bizim topraklarımıza denk gelmiştir. Şanslı olduğumuzu düşünerek davranmamız ve pamuklara sarıp ödüllendirmemiz gereken, bize sevmeyi öğreten halk ozanımız, canımız Sezen’imizdir.”

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