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Spor

Keman virtüözü Vanessa Mae 'kayaktan men' edildi

Açılan soruşturma sonrası Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) ayrıca bu yarışların beş yetkilisine de bir ila iki yıl men cezası verdi

11 Kasım 2014 19:39

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) ünlü keman virtüözü Vanessa Mae'yi hile yapılan yarışlar sonucu Kış Olimpiyatları'na katıldığı gerekçesiyle dört yıl profesyonel müsabakalardan men etti. FIS, geçen yıl Slovenya'da yapılan yarışlar manipüle edilmeseydi Mae'in olimpiyat oyunlarına katılacak kadar puan alamayacağına hükmetti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, açılan soruşturma sonrası FIS ayrıca bu yarışların beş yetkilisine de bir ila iki yıl men cezası verdi. Albümleri dünya çapında milyonlarca satan keman virtüözü Vanessa Mae, bu yıl Rusya'nın Soçi kentinde yapılan Kış Olimpiyatları'nda Vanessa Vanakorn adıyla yarışmıştı.

Vanakorn, 36 yaşındaki Vanessa Mae'nin babasının soyadı.
Vanessa, büyük slalom kategorisinde 67 sporcu arasında son sırada yer almıştı. Virtüözün kararı temyize götürme hakkı bulunuyor.

 

Çocukluk hayaliydi

 

Singapur doğumlu Vanessa Mae'nin babası Tayland, annesi Çin vatandaşı. Vanessa, annesinin dört yaşında İngiliz bir avukatla evlenmesinin ardından İngiltere'de yaşamaya başladı ve ilerleyen yıllarda Britanya vatandaşı da oldu. Kış Olimpiyatları'nda yarışmak ise dört yaşından beri kayak yapan Vanessa Mae'nin çocukluk hayaliydi. İngiltere'de televizyondaki performanslarıyla ilk çıkışını yapan Vanessa Mae, 1988'de henüz 10 yaşındayken profesyonel olarak müzik dünyasına adım atmış, 13 yaşında da ilk albümü Violin'i çıkarmıştı.

Ünlü virtüözün albümleri 10 milyondan fazla sattı.

 

 

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