Kartalkaya'da kayak yaparken kaybolan 13 kişi bulundu

Hafta sonu tatili için İstanbul'dan Kartalkaya'ya gelen 13 kişilik grup, kayak yaparken sis nedeniyle Ramazanbey Deresi mevkisinde kayboldu. Jandarmanın çalışması sonucu kayıp tatilcilere ulaşıldı.



Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kaybolan 13 tatilciye ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, hafta sonu tatili için İstanbul'dan Kartalkaya'ya gelen 13 kişilik grup, kayak yaparken sis nedeniyle Ramazanbey Deresi mevkisinde kayboldu.

Gruptakilerin ihbarı üzerine kar motorlarıyla bölgeye hareket eden Kartalkaya Jandarma Arama Kurtarma Timi, 13 tatilciye ulaştı.

Bu arada, kayak merkezinde kar kalınlığı 1 metre 70 santimetreye ulaştı.

Muğla'da 5 kişi mahsur kaldı

Bu arada Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde yürüyüş yapmak için Sandras Dağı'na dağına çıkan iki ailenin 5 ferdinin bulunduğu kamyonet dönüş yolunda kara saplandı. Dağda mahsur kalanları, yardıma koşan köylüler kurtardı.

Marmaris İlçesi'nde oturan iki ailenin 5 ferdi bugün kamyonetle, yürüyüş yapmak için Köyceğiz İlçesi'ndeki Sandras Dağı'na çıktı.

Dönüş yolunda tipinin de etkisiyle kamyonet kara saplanınca 5 kişi araç içinde mahsur kaldı ve telefonla j Köy Muhtarı Osman Duran "Köyceğiz Jandarma Komutanlığı'ndan gelen bilgi üzerine köyden birkaç kişi ile belirtilen yere doğru yola çıktık. Yaklaşık bir saat sonra beş kişiye ulaştık. Ve dönüşe geçtik. Aileler Marmaris'ten yürüyüş yapmak için buraya gelmiş, dönerken de araçları kara saplanmış. Durumları iyi araçlarını saplandığı yerden kurtardık ve köye doğru iniyoruz" dedi.

Köyceğiz Kaymakamı Yücel Gemici, Ağla Köyü'nden Sandras Dağı'na çıkan beş kişilik iki ailenin, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle dönemeyerek araçlarının kara saplanması üzerine mahsur kaldıklarını belirtti.

Telefonla yetkililere ulaşıp yardım istemeleri üzerine harekete geçtiklerini bildiren Kaymakam Gemici, "İlk etapta köy muhtarı ve köylüler bölgeye hareket etti. Ardından jandarma olay yerine doğru hareket etti. Ayrıca herhangi bir olası durum karşısında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile AKUT ekiplerini de hazır bekletiyoruz. Duruma göre onlar da bölgeye gidecek. Gelişmeleri takip ediyorum, duruma göre ben de Ağla Köyü'ne gidebilirim" diye konuştu.