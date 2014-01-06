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Dünya

Angela Merkel kayak yaparken kaza geçirdi

Kayak yaparken kaza geçiren Merkel'in leğen kemiğinin sol arka tarafında çatlak olduğu öğrenildi

06 Ocak 2014 15:41

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kayak yaparken kaza geçirdiği açıklandı.

Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in Noel ve yılbaşı tatilini geçirdiği İsviçre'nin Engadin bölgesinde kayak yaparken düştüğünü açıkladı. Kazanın "düşük hızda" gerçekleştiğini belirten Seibert, başka detay vermedi.

Merkel'in leğen kemiğinin sol arka tarafında çatlak olduğu ve önümüzdeki üç hafta boyunca gerçekleşmesi planlanan randevularının iptal edildiği bildirildi. Seibert, koltuk değnekleri yardımıyla yürüyen Merkel'in bu süre boyunca mümkün mertebe evden çalışacağını belirtti.

Çarşamba günkü Varşova ziyaretini erteleyen Merkel'in, Perşembe günü Lüksemburg'un yeni Başbakanı Xavier Bettel ile yapmayı planladığı görüşmeyi de iptal ettiği açıklandı.

Yaklaşık 10 gün önce de ünlü Alman pilot Michael Schumacher, Fransa Alpleri'nde kayak yaparken kaza geçirip komaya girmişti.

 

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