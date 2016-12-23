"Kemalist değilim, lakin memleketin şu halini gördükçe, Atatürk'ü hürmet, minnet ve rahmetle anıyorum"

Bir dönem Yeni Şafak gazetesinde yazan yazar Dücane Cündioğlu, Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nın yenileme projesi gerekçe gösterilerek Atatürk anıtının kaldırılmasına ilişkin olarak çıkan tartışmaya katıldı. "Belli ki artık heykelini meydanlardan kaldırmaya gücünüz yetiyor, peki ama sevgisini halkın yüreğinden sökecek vinci nereden bulacaksınız" görüşünü dile getiren Cündioğlu, "Ben Kemalist filan değilim, lakin memleketin şu halini gördükçe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hürmet, minnet ve rahmetle anıyorum" diye yazdı.

Atatürk heykelinin kaldırılmasıyla ilgili görüşlerine İslami kesimden tepki gelmesinin ardından Cündioğlu'nun Twitter hesabında yaptığı açıklamalar şöyle:

1. Bir sözüm üzerine, dün akşam islamcı gençler biraz atarlanmışlar. Doğal, bunlar tek ayak üstünde durma cezası almış talihsiz çocuklar.

2. Bir sözü yanlış anlamanın iki nedeni vardır, demiştim: zeka geriliği ve kötü niyet Bunlar ne aptal, ne kötü, sadece bilgisiz ve densiz.

3. Ben kemalist filan değilim, lakin memleketin şu halini gördükçe, Gazi Mustafa Kemal Atatürkü hürmet, minnet ve rahmetle anıyorum.

4. Put filan deyince taştan çamurdan yapılmış şeyleri anlayan a benim iz'ansız evladım, bil ki İbrahimin baltası elinde değil, zihnindeydi.

5. Putları yıkmak kalpteki cehalet ve gaflet putlarını yıkmaktır. Kalbin bir put ormanı haline gelmiş ama elinde ilim-irfan baltası yok!

6. Cenab-ı Hak Musa'ya bile, "Git, Firavun'a yumuşak söz söyle" dedi. Oysa ne sizler Musa'sınız, ne bizler Firavun! Önce edeb, sonra edeb!

7. Ne mutlu insanım diyene.