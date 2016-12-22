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Rize'de 15 Temmuz Meydanı'ndan Atatürk heykeli kaldırıldı

Kaldırılan Atatürk heykelinin yerine, 15 Temmuz Şehitler Anıtı konulacak

22 Aralık 2016 17:51

Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda yenileme projesi kapsamında Atatürk anıtının kaldırılarak valilik önündeki tören alanına taşınması için bu sabah çalışma başlatıldı. Valilik önündeki tören alanına taşınacak Atatürk heykelinin yerine ise 15 Temmuz Şehitler Anıtı konulacak. Alana gelen Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Ömer Toprak, "Bugün Rize için kara bir gündür" diyerek anıtın kaldırılmasına tepki gösterdi. 

Doğan haber Ajası'ndan (DHA) Muhammet Kaçar'ın haberine göre Rize Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nın yenilenme projesi için başlatılan çalışma kapsamında Atatürk heykelinin valilikönündeki tören alanına taşınması için ekipler bu sabah işe koyuldu. Dev bir vinçle bağlanarak güvenliği sağlanan heykelin beton zemininin sökülmesi için çalışma başlatıldı. Çevrede toplanan vatandaşlarda çalışmayı izledi, cep telefonları ile kayda aldı. 

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Ömer Toprak ile CHP İl Yönetim Kurulu üyesi Saltuk Deniz, heykelin kaldırılmasına tepki göstererek görevlilerle tartıştı. Gerginliğin artması sonrasında polis ekipleri, Toprak ve Deniz’i inşaat sahasından uzaklaştırdı. Polis ve zabıtaların aldığı güvenlik önlemi ile heykelin kaldırılma çalışması sürdürüldü.

"Rize için kara bir gün yaşanıyor"


Alanda açıklama yapan ADD Rize Şube Başkanı Ömer Toprak, "Bugün Rize için kara bir gündür" dedi ve şunları söyledi:

"Atatürk’ü, Cumhuriyet’i hedef alan bir çalışma eyleme dönüştürüldü. Rize’nin hafızasından Atatürk’ü silmeye çalışıyorlar. Biz Rizeliler olarak bu çalışmadan rahatsızız. Atatürk’ü kaldırarak yerine çay bardağı koymak istediler. Tepkiler üzerine bundan vazgeçtiler. Şimdi 15 Temmuz anıtı yapacaklar. Atatürk’ü silmek istiyorlar. Bu çalışma trafiği rahatlatma değil Cumhuriyet’e meydan okuma çalışmasıdır. Bu projeden derhal vazgeçilmelidir. Vazgeçilmezse Atatürk anıtını en kısa sürede tekrar yerine taşıyacağız. Bu projeyi hayata geçirenler gidecek Atatürk bu meydanda kalacak. "
 

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