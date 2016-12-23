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Akit, Atatürk heykelinin kaldırılmasını böyle yorumladı: Elhamdülillah, Rize özgürlüğüne kavuştu!

Kaldırılan Atatürk heykelin yerine '15 Temmuz Şehitleri' anıtı konulacağı açıklanmıştı

23 Aralık 2016 17:17

Yeni Akit gazetesi, Rize’de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtının kaldırılmasını, "Elhamdülillah, Rize özgürlüğüne kavuştu" başlığıyla duyurdu.

"Heykelin Rize’de tartışma yarattığını" iddia eden Akit'in haberinde, “Fitneci yayınlarıyla bilinen ODA TV ve avanesi, olayı ‘Karşı Devrim Provası‘ olarak değerlendirirken bu yaklaşımın Rizeliler ve duyarlı Müslümanlar tarafından da destek gördüğü belirtiliyor" ifadelerine yer verildi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Ömer Toprak ve CHP il yönetim kurulu üyesi Saltuk Deniz, heykelin kaldırılmasına tepki göstererek görevlilerle tartışmıştı.

Toprak gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk’ü ve cumhuriyeti hedef alındığını savunarak, “Bugün Rize için kara bir gündür” demişti.

Valilik önündeki tören alanına taşınacak Atatürk heykelinin yerine ’15 Temmuz Şehitleri’ anıtı konulacağı açıklanmıştı.

Akit, haberi Twitter'dan böyle duyurmuştu:

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