Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Fikri Sağlar’a yanıt: Tüzük neyi emrediyorsa o yapılıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'türbanlı hâkim' açıklaması gerekçesiyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar hakkında, “Tüzüğe göre genel başkanın sözleri partiyi bağlar. Tüzük neyi emrediyorsa o yapılıyor” dedi.

CHP’de yeni yılın ilk MYK toplantısı yapıldı. Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, türban tartışmasını başlatan ve “Kemal Bey, bu olayı vesile ederek benden kurtulmak istiyor” diyen Fikri Sağlar hakkında konuştu. Parti tüzüğüne bütün partililerin uyması gerektiğine işaret eden CHP lideri, “Tüzüğe göre genel başkanın sözleri partiyi bağlar. Tüzük neyi emrediyorsa o yapılıyor” dediği kaydedildi.

Parti kaynakları, Sağlar’la ilgili bir disiplin süreci işletilmeyeceğini; ancak tüzükte partililerin uyması gereken kuralların çok açık olduğunu vurgularken Sağlar’ın dilerse partiden ayrılabileceğine işaret ediyor.

Ne olmuştu? Fikri Sağlar, Halk TV'de katıldığı bir programda başörtüsü hakkındaki görüşlerini dile getirmişti. "Sorun başörtüsü değil, sorun türbandır" diyen Sağlar, "Türban irticai faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniformasıdır. Başörtüsü yüzyıllar boyunca Anadolu'da bir geleneksel giysidir. Arada fark var. Ben kendimden söylüyorum, yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde, benim haklarımı koruyacağına, adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var. Nitekim de başıma geldi" diye konuşmuştu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sağlar'ın sözleri hakkında "Bu zat artık bu çağda yaşamıyor, çok gerilerde kaldı. Ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının, geçmişte olduğu gibi, bugüne yansımasıdır. İnsanların başörtüsüyle uğraşmanın anlamı yok. Hakim, savcı, polis, her kurumunda bunları görecekler" ifadesini kullanmıştı.

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