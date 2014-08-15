Kemal Kılıçdaroğlu: Kurultay takvimi pazar günü netleşir

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yezidi Milletvekili Viyan Dahil'i hastanede ziyareti sonrasında, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inandıklarını belirterek, demokratik yollarla yarışacaklarını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Yezidilere yardım götürürken düşen helikopterden yaralı kurtulan Yezidi Milletvekili Viyan Dahil'i hastanede ziyaret etti.

Hekimlerin Dahil'in sağlık durumunun iyi olduğunu, kısa sürede taburcu olabileceğini ifade ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, gazetecilerin CHP Kurultayı'na yönelik sorularına yanıt verdi.



CHP'li Muharrem İnce'nin kurultayda olası rakibi olup olmayacağı sorusuna Kılıçdaroğlu, “Niye olmasın arkadaşlar, bu gayet doğal. Birisi Genel Başkan adayı olabilir. Hukuk içinde olağan karşılamamız gerekiyor" yanıtını verdi.

'Demokratik yollarla yarışacağız'

Kemal Kılıçdaroğlu, bazı milletvekillerin imza topladığı yönünde haberler olduğuna ilişkin ise “İmza toplayabilirler, görüş beyan edebilirler. Demokrasilerde bunları olağan kabul etmek lazım. Bizi AKP'den, diğer partilerden ayıran temel fark budur. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Demokratik yollarla yarışacağız. Bu gayet doğal" dedi.

'CHP içinde kriz yok'

CHP içinde herhangi bir kriz olmadığının altını çizen Kılıçdaroğlu, “Bu ülkeye demokrasiyi getiren bir parti olarak bu tür olayları olağan karşılamamız gerekiyor. AKP'de olmadı, bizde oldu diye sanki bizde bir kriz var. Kriz yok arkadaşlar. Normal, demokratik yollarla yarış yapılacak. Bütün hedef 2015 seçimlerinde daha başarılı bir performans çıkartmak" dedi. Kurultay tarihinin Pazar ya da Pazartesi günü netleşeceğini belirten Kılıçdaroğlu, “Biz yeniliğe açık olan bir partiyiz. Çok sayıda yeni milletvekilimiz CHP'ye katıldılar. Bu ağırlığı sürdüreceğiz" dedi.

MYK pazar günü toplanacak

Daha önce 13 Ağustos günü toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun, (MYK) 17 Ağustos Pazar günü saat 14.00’te Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacağı açıklanmıştı.