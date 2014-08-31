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Politika

Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos'u Köşk yerine Maltepe'de kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı katıldı

31 Ağustos 2014 01:23

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katıldı.

DHA'nın haberine göre, Maltepe Belediyesi Merkez Hizmet Binası önünde düzenlenen törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Bayramınız kutlu olsun, güzel bir bayram. Birazdan Teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin düğününe katılacağım. Nikahını Silivri'de yapmıştı şimdi düğününü yapıyor. Ona katılacağım ve sizlerin de selamını götüreceğim Teğmen Çelebi'ye. Bu güzel günde eğlenin.

Bir türküyü sakın unutmayın o türkü şöyle söyler, 'Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz' diye. Birileri bir yere geldi diye dünyaya hükümdar olduğunu zannediyor. Temiz adam olması lazım, düzgün adam olması lazım. Kul hakkı yememesi lazım. Eşkıyanın dünyaya hükümdar olduğu bir düzeni asla kabul etmeyeceğiz. 

Hepinize en içten sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Eğlenceniz bol olsun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nız kutlu olsun" diye konuştu

Kılıçdaroğlu ardından Ergenekon davasının sanıklarından Teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin düğününe katılmak üzere alandan ayrıldı.

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