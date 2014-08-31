'Çözüm sürecinde kırmızı çizgilerimiz aşılırsa gereken cevabı veririz'

30 Ağustos resepsiyonuna katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, çözüm sürecine ilişkin olarak, "Kırmızı çizgilerimiz aşılydığında gereken cevabı veririz" diye konuştu.

Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan evsahipliğinde gerçekleştirilen 30 Ağustos resepsiyonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Necdet Özel, bedelli askerlik konusunda, kendilerine müracaat yapılmadığını, bu nedenle bir çalışmanın yürütülmediğini söyledi.

'MİT ve Emniyet'ten belge istedik gelmedi'

Özel, paralel yapı soruşturmasıyla ilgili yaptığı açıklamada "TSK elinde bilgi ve belge ile çalışır, imzasız ihbar mektuplarıyla yasal işlem başlatamayız. MİT ve Emniyet'ten belge istedim, bana ulaşmadı. Hükümete 30 yıllık ihraç kararlarını verdik" dedi.

Org. Özel, Balyoz davasında kararın verildiğini belirterek, "Dileğim yargılanan askerlerin beraat etmesi" diye konuştu.

'Kırmızı çizgilerimiz aşılırsa'

Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, çözüm sürecine ilişkin olarak da, "Hükümet yol haritasını bize vermedi, basından öğreniyoruz. Keşke görüşümüz sorulsaydı. Hükümet silahsız çözüleceğini söyledi, analar ağlamasın isteriz. Kırmızı çizgilerimiz aşıldığında gereken cevabı veririz" ifadesini kullandı.

'Adli yıl açılışına katılamayacağım, resepsiyona katılacağım'

Orgeneral Necdet Özel, “Adli yılın açılışına katılacak mısınız” sorusuna, “Pazartesi Balıkesir’de programım var. Bu nedenle sabahki açılış törenine katılamıyorum. Ancak bir aksilik olmazsa akşam resepsiyona katılacağım. Hukuk devletine inanıyorum. Yargı da bu ülkede bir erktir. TSK olarak bu güce saygı duyuyoruz” yanıtını verdi.