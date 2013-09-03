'Kelebeğin Rüyası' Türkiye'nin Oscar adayı olacak

Sanatsal Etkinlik Komisyonu üyeleri Amerika Birleşik Devletleri'nde 86.'sı düzenlenecek Oscar Akademi Ödülleri için en iyi yabancı film dalında ülkemizi temsiledecek film bugün belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Twitter üzerinden attığı bir mesajda 'Kelebeğin Rüyası' filminin Oscar aday adayı olarak seçildiğini duyurdu.

Ali Atlıhan (Sinema Genel Müdür Yardımcısı), İsmail Güneş (Sinebir), Semih Kaplanoğlu (Setem), Ercan Kesal (SenaristBir), Kurtuluş Özgen (BSB), Nilüfer Açıkalın (Biroy), R.Yılmaz Atadeniz (Sesam), Sevil Demirci (Seyap), Mehmet Altıoklar (Fiyab), Murat Tokat (Tesiyap), Melis Behlil (Siyad), Reis Çelik (Filmyön), Mustafa Kuşçu (Sinesen)’dan oluşan Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, oy çokluğu ile Kelebeğin Rüyası’nın yarışmaya katılmasına karar verdi.

hurriyet.com.tr'de konuya ilişkin yayımlanan haber şöyle;

Avrupa ve Ortadoğu'da gösterime girdi

Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ve yönettiği Kelebeğin Rüyası, 22 Şubat 2013 Tarihi’nde Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde vizyona girmişti.

1941 yılının Türkiye’sini, İkinci Dünya Savaşı dönemi ve mükellefiyet günlerini yansıtan film, iki genç şairin gerçek hikayelerinden yola çıkarak hayatla ve aşkla olan mücadelelerini anlatıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ, Belçim Bilgin, Mert Fırat, Zeynep Farah Abdullah ve Yılmaz Erdoğan’ın başrollerini paylaştığı Kelebeğin Rüyası’nda, Ahmet Mümtaz Taylan, Taner Birsel, Devrim Yakut, İpek Bilgin, Aksel Bonfil ve Servet Pandur da rol alıyor.

Kelebeğin Rüyası, Türk sinemasının en pahalı prodüksiyonu olarak sinema tarihine geçti ve dünya standartlarındaki görüntüleri ile konusu ve oyuncuların performansı kadar övgü topladı.

Oscar aday adaylığındaki diğer isimler

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’na bu yıl Oscar aday adaylığı için, “Tepenin Ardı”, “Hayat Boyu”, “Meryem”, “Kelebeğin Rüyası”, “Köksüz” ve “Eve Dönüş” adlı filmler başvurdu. Hayat Boyu adlı filmin yapımcısının değerlendirme dışı kalma talebine ilişkin başvurusu ve Köksüz adlı filmin henüz vizyona girmemiş olması ve yapımcısının “Oscar için seçildiği takdirde vizyona gireceğini belirtmesi” nedeniyle, söz konusu filmler nihai değerlendirmeye alınmamıştır.