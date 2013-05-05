Belçim Bilgin Erdoğan: Kelebeğin Rüyası filminin kötüsü benim

Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı, şair Muzaffer Tayyip Uslu ve Rüstü Onur'un tarjik hayat hikayelerinin anlatıldığı "Kelebeğin Rüyası" filminde rol alan Belçim Bilgin Erdoğan, "bu filmin kötüsü benim" dedi.

Milliyet'ten Defne Samyeli'ye röportaj veren Belçim Bilgin Erdoğan, Yılmaz Erdoğan'ın eşi olduğu için başarısının gölgede kaldığını, geçtiğimiz yıllarda Cannes Film Festivali'nde aldığı ödülü bile Yılmaz Erdoğan'a mal ettiklerini söyledi.

Belçim Bilgin Erdoğan, kendisiyle ilgili yapılan eleştirileri şu cümlelerle anlattı:

"En son artık bizim jürimizle (Belçim, Antalya Televizyon Ödülleri’nde jüri üyesiydi) ilgili de öyle şeyler duydum. Cannes’la ilgili bile söylediler Defne! Yılmaz Cannes’da demiş ki, “Benim karımın oynadığı filme ödül verin”

Bilgin, Kelebeğin Rüyası filmindeki performasıyla ilgili kendisine yönelik eleştirilerle ilgili de “Bence bir tane kurban olacaktı çünkü çok güzel her şey. Hele Kıvanç’la Mert’in performansı olağanüstü. Ben film çıkmadan önce Yılmaz’a demiştim, ‘Bu filmin kötüsü benim biliyorsun’. Biri filme negatif bir şey söylemek isterse, beni kullanacak yani, biliyordum” dedi.