Kedilere özel sinema salonu!

İngiltere'nin başkenti Londra'da fitili ateşlenen proje Great Kitten ile, kediler artık kendilerine özel filmleri izleyebilecek.

İki kedi sevdalısı, Paula Siedlecka ve William Piper tarafından açılan Great Kitten, kedinizle beraber harika bir sinema deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Özel kafe ve barınakların da yer aldığı sinemada, kendilerine özel oturma düzenine sahip olan kediler, hayatlarının en konforlu anlarından birine sahipleriyle beraber yelken açıyorlar.

Haftada 10 film gösterimi gerçekleştiren sinema, tamamıyla bu film gösterimlerinden gelen gelirlerle ayakta durmaya çalışıyor.