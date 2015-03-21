‘Obez kedi’ diyetle 4 ayda 5,5 kilo verdi

Bursa'da, sahibi tarafından getirildiği Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde obezite tedavisi uygulanan "Taş Kafa" adlı kedinin ağırlığı 4 ayda 10,5 kilogramdan 5 kilograma düştü.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, merkezde görevli Veteriner Hekim Ayşe Yazıcı, 5 yaşındaki kedinin ilk muayenesinde karaciğeri ve kalbinde yağlanma, böbreğinde taş olduğunu belirlediklerini söyledi.

Hayvanın obezite sorununun tamamen yanlış beslenmeden kaynaklandığını tespit ettikten sonra her ay ortalama 1 veya 1,5 kilogram verdirecek şekilde diyet programı uyguladıklarını belirten Yazıcı, şöyle devam etti:

"Günlük öğünlerini önce üçten ikiye, daha sonra ise bire indirdik. Kuru mamaların yanında protein ve yağ oranları düşük yaş mamalarla besledik. Ara öğün ve atıştırmalık vermedik. Uyguladığımız diyet programıyla ağırlığı 4 ayda 10,5 kilogramdan 5 kilograma indi. Karaciğer değerleri güzel, böbrek taşlarıyla ilgili sorunlar da çözüldü, idrar yapımında da bir zorluk yok. Şu an her şey yolunda gidiyor. Fazladan 3 kilosu daha var. Onu da attıktan sonra inşallah daha fit bir kedi olacak."

Yazıcı, yaklaşık 1,5 ay sonra kediyi taburcu edecekleri bilgisini verdi.

"Kedim her şeyi yiyor" diyerek ara öğünleri çok sık tutmamak gerektiğine dikkati çeken Yazıcı, evcil hayvanların ara öğünlerinin olmaması gerektiğini dile getirdi.