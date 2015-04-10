3 yavru kedi 7 gün boyunca su kuyusunda mahsur kaldı

Anneleri tarafından şantiye alanındaki su kuyusuna bırakılan yavru kediler, kuyunun beton kapağının dökülmesi üzerine 7 gün boyunca kuyuda kaldı. Şantiyede çalışan işçilerin kapağın kalkmasından sonra sesleri duymaları üzerine dışarı çıkarılan 4 yavru kediden birinin hayatını kaybettiği ancak diğer üçünün oldukça sağlıklı olduğu açıklandı.

Suudi Arabistan'da iş yapan bir Türk firmasının şantiyesinde gerçekleşen olayda, su kuyusunun kapağına beton döken işçiler, yedinci günün sonunda kuyunun kapağını kaldırdı. Ustalardan birinin, kuyunun yanından geçerken kedi sesi duyması üzerine, kedinin kuyudan çıkabilmesi için içeriye bir tahta uzatıldı ancak dışarı çıkan olmadı.

İçeriden sesi gelen kedilerin, kuyudan çıkamayacak kadar küçük olduğunu tahmin eden şantiyedekiler, bu gelişmenin üzerine kuyunun içine bir işçinin inmesine karar verdi. Kuyudan çıkarılan yavrulardan biri ölü olsa da, hayatta olan üç yavrunun bakımını şantiyedeki çalışanlar üstlendi.