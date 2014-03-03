KCK Yöneticilerinin Abdullah Öcalan'a yazdığı mektup Adalet Bakanlığı'nda

“Çözüm süreci” kapsamında İmralı, Ankara ve Kandil Dağı arasındaki görüşme trafiğini yürüten BDP heyeti, Kandil'de KCK yöneticilerinin Abdullah Öcalan'a yazdığı mektubu Adalet Bakanlığı'na teslim etti.

Abdullah Öcalan ile Kandil Dağı'ndaki KCK yöneticileri ile Ankara arasındaki temasları sağlayan BDP heyetinden Grup Başkan Vekili İdris Baluken, Cuma günü Kandil Dağı'na çıkarak KCK yöneticileri ile görüştü. Türkiye'deki tartışmalar ve bunların 'Çözüm sürecine' yansımalarını KCK yönetimi ile değerlendiren Baluken'e KCK yönetimi, Abdullah Öcalan'a iletilmesi için mektup verdi. Dün Ankara'ya dönen Baluken, bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşürken KCK yönetiminin Öcalan'a yazdığı mektubu Öcalan'a iletilmesi için Bozdağ'a teslim etti.

Baluken, çözüm sürecinin kritik bir döneme girdiğini, hükümetin bugüne kadar sürecin yasal altyapısı konusunda atması gereken hiç bir adımı atmadığını belirterek, İmralı'da 8 Mart'ta yapacakları görüşmenin önemli olduğun dikkat çekti. İmralı'da 8 Mart'ta yapılacak görüşmede Öcalan'ın 'çözüm sürecinin başlangıcı' kabul edilen “Nevruz bildirgesi” adı verilen 21 Mart'ta okunacak nevruz mesajını da göndermesi bekleniyor.

