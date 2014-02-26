KCK: Abdullah Öcalan süreçten çekilirse savaş çıkar

Başbakan Tayyip Erdoğan ve Bilal Erdoğan'a ait olduğu öne sürülen ses kaydının internette yayını sonrasında KCK, ilk kez demeç verdi. Demecin ses kaydının yayımlanmasından önce mi yoksa sonra mı verdiği anlaşılmazken KCK Eşbaşkanları Cemil Bayık ile Bese Hozat, konuşmalarında kayıtlara referans vermedi. 17 Aralık yolsuzluk operasyonuna atıfta bulunduğu düşünülen Bayık, "AKP bu krizden hızla demokratikleşerek çıkabilir" dedi. Eşbaşkanlar, “Abdullah Öcalan süreçten çekilirse savaş çıkar” mesajı verdiler.

KCK Eşbaşkanları Cemil Bayık ile Bese Hozat’ın İMC TV'den Ayşegül Doğan'ın sorularına yanıtları şöyle:

‘Apo süreçten çekilirse savaş çıkar’

KCK Eşbaşkanı Bese Hozat, Öcalan'ın süreçten çekilmesi halinde savaş çıkacağını kaydederek, "Diyalog sürecinin daha fazla uzaması kimsenin hayrına değil. Toplumsal muhalefet demokratik çözüm noktasında dar kaldı. Apo süreçten çekilirse savaş çıkar" dedi.

‘Süreç biterse savaş olur ve savaş da eskisi gibi olmaz’

KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık da "Kürtler hiçbir zaman otoritenin iktidarın yanında yer almadı. PKK Türkiye'deki demokratikleşmenin öncü gücüdür. AKP bu krizden hızla demokratikleşerek çıkabilir. Demokratik çözüm paradigması kolay değişmez. PKK hiçbir zaman şantaj ve tehdit siyaseti yapmadı, yapmaz. AKP, hem Öcalan'ın tek taraflı geliştirdiği süreci bitiriyor hem de kendi sonunu getiriyor. Tek partiye dayalı siyaset sorunları çözmüyor. Süreç biterse savaş olur ve savaş da eskisi olmaz" ifadelerini kullandı.

Paris cinayetleri

Paris cinayetleri ilgili de konuşan Hozat, "Fransa'nın elinde çok sayıda belge var. MİT tabii ki Partis katliamı içinde. Ömer Güney'i çok iyi tanıyan arkadaşlarız var ve ses onun dediler. Ömer Güney katliam öncesi kaç defe Türkiye'ye geliyor. Katliam planı Türkiye'de yapılıyor. NATO'nun Türkiye Gladyosu bu işi yaptı. Almanya da işin içinde. MİT de açıklama yaptı dedi ki bizim kontrolümüzde olmayan yapılar var MİT'te. Fethullahçılar var, ulusalcılar var diyorlar. " diye konuştu.