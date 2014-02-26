T24 LogoT24 Logo
Gündem

KCK: Abdullah Öcalan süreçten çekilirse savaş çıkar

Cemil Bayık: AKP hem Öcalan'ın tek taraflı geliştirdiği süreci bitiriyor, hem de kendi sonunu getiriyor

26 Şubat 2014 00:56

Başbakan Tayyip Erdoğan ve Bilal Erdoğan'a ait olduğu öne sürülen ses kaydının internette yayını sonrasında KCK, ilk kez demeç verdi. Demecin ses kaydının yayımlanmasından önce mi yoksa sonra mı verdiği anlaşılmazken KCK Eşbaşkanları Cemil Bayık ile Bese Hozat, konuşmalarında kayıtlara referans vermedi. 17 Aralık yolsuzluk operasyonuna atıfta bulunduğu düşünülen Bayık, "AKP bu krizden hızla demokratikleşerek çıkabilir" dedi. Eşbaşkanlar, “Abdullah Öcalan süreçten çekilirse savaş çıkar” mesajı verdiler. 

KCK Eşbaşkanları Cemil Bayık ile Bese Hozat’ın İMC TV'den Ayşegül Doğan'ın sorularına yanıtları şöyle:

 

‘Apo süreçten çekilirse savaş çıkar’

 

KCK Eşbaşkanı Bese Hozat, Öcalan'ın süreçten çekilmesi halinde savaş çıkacağını kaydederek, "Diyalog sürecinin daha fazla uzaması kimsenin hayrına değil. Toplumsal muhalefet demokratik çözüm noktasında dar kaldı. Apo süreçten çekilirse savaş çıkar" dedi.

 

‘Süreç biterse savaş olur ve savaş da eskisi gibi olmaz’

 

KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık da "Kürtler hiçbir zaman otoritenin iktidarın yanında yer almadı. PKK Türkiye'deki demokratikleşmenin öncü gücüdür. AKP bu krizden hızla demokratikleşerek çıkabilir. Demokratik çözüm paradigması kolay değişmez. PKK hiçbir zaman şantaj ve tehdit siyaseti yapmadı, yapmaz. AKP, hem Öcalan'ın tek taraflı geliştirdiği süreci bitiriyor hem de kendi sonunu getiriyor. Tek partiye dayalı siyaset sorunları çözmüyor. Süreç biterse savaş olur ve savaş da eskisi olmaz" ifadelerini kullandı.

 

Paris cinayetleri

 

Paris cinayetleri ilgili de konuşan Hozat, "Fransa'nın elinde çok sayıda belge var. MİT tabii ki Partis katliamı içinde. Ömer Güney'i çok iyi tanıyan arkadaşlarız var ve ses onun dediler. Ömer Güney katliam öncesi kaç defe Türkiye'ye geliyor. Katliam planı Türkiye'de yapılıyor. NATO'nun Türkiye Gladyosu bu işi yaptı. Almanya da işin içinde. MİT de açıklama yaptı dedi ki bizim kontrolümüzde olmayan yapılar var MİT'te. Fethullahçılar var, ulusalcılar var diyorlar. " diye konuştu.

ETİKETLER

bese hozatcemil bayıkaposavaşsüreçabdullah öcalan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24