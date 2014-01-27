Kandil'den Abdullah Öcalan'a 7 sayfalık mektup

BDP heyeti daha önce Abdullah Öcalan'ın Kandil'deki KCK yöneticilerine yazdığı 20 sayfalık mektubun yanıtını almak için dün Irak'a giderek Kandil dağına çıktı. Heyet 7 sayfalık yanıt mektubuyla döndü.

İmralı Adası'nda bulunan Abdullah Öcalan'ın 7 Aralık'ta BDP heyeti üzerinden Kandil'e gönderdiği 20 sayfalık mektubun yanıtını almak için BDP'nin Grup Başkan vekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken dün Irak'a gitti. Erbil'den Kandil dağına çıkan ve KCK yetkilileri ile görüşen BDP heyeti, KCK yönetiminin Abdullah Öcalan'a yazdığı 7 sayfalık yanıt mektubunu alarak bugün sabah saatlerinde Türkiye'ye döndü. BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, daha önce Öcalan'ın yazdığı mektubun yanıtı almak için Kandil'e gittiklerini ve oradan aldıkları 7 sayfalık mektubu Adalet Bakanlığı üzeriden Öcalan'a ileteceklerini söyledi.

Bu hafta sonu İmralı Adası'na gideceklerini belirten Buldan, gidiş gününün bu hafta içinde netleşeceğini söyledi. BDP heyeti daha önce iki kez mektubun yanıtını almak için Kandil dağına gitmiş, ancak yanıt hazır olmadığından eli boş dönmüştü. Kandil'deki KCK yönetiminin Öcalan'a gönderdiği 7 sayfalık mektubun, örgütün bütün birimlerinin görüşleri alındıktan sonra kaleme alındığı kaydedildi.

Bayık: Erdoğan'ın kalması veya gitmesi süreci etkilemez

KCK Yürütme Konseyi Eş başkanı Cemil Bayık ise, Kuzey Irak'ta Kürtçe yayımlanan Kurdistan Niwê gazetesine konuştu. AK Parti ile CHP'nin çözüm kilidinin PKK'nın elinde olduğunu ileri süren Bayık şöyle dedi:

"PKK olmadan Başbakan Erdoğan kendini bu krizden kurtaramaz. Bugüne kadar PKK ile hükümet arasında yapılan görüşmeler ve toplantılar, kanunsuz ve yasal dayanağı olmadan gerçekleştirildi. Yapılan görüşmelerin yasal dayanağı olmadığından taraflar arasında sıkıntıya yol açıyor. AKP kendini bu krizden kurtarmak istiyorsa PKK ile görüşmelerini yasal zemine dayandırıp, sorunun çözümü için demokratik adımlar atmalıdır. Bu krizden kurtulmanın başka yolu yoktur. Oslo ve İmralı'da yapılan görüşmeler, Erdoğan hükümeti ile gerçekleştirildi. Başbakan Erdoğan'ın kalması da gitmesi de bu çözüm sürecini etkilemez."