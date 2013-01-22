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KCK Van davasında 'Sözde Kürt' kavgası yaşandı

KCK Van davasından yargılanan Van Belediye Başkanı Bekir Kaya ve savcı arasında, 'Sözde Kürt' tartışması yaşandı. Kaya, ' Bu saygısızlığı kimse gösteremez. Kimsenin haddi değill' dedi

22 Ocak 2013 18:38

Van'da, aralarında Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın da bulunduğu 10'u tutuklu 13 sanığın yargılanmasına başlandı. Savunma öncesi söz alan Bekir Kaya, iddianamede Kürtlerin "sözde millet" olarak geçtiğini söylerken, iddia makamı savcı ise "sözde örgüt" ve "bayrak" kelimelerinin geçtiğini ancak "sözde Kürt" kelimesinin geçmediğini söyledi.

İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) yer alan haberde, KCK operasyonları kapsamında Bekir Kaya'nın da aralarında bulunduğu 13 sanık, bugün ilk kez Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Kerim Küçük'ün başkanlık ettiği davanın ilk duruşmasında 13 sanık hazır bulundu. Duruşmayı bazı BDP milletvekilleri ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu başta olmak üzere çok sayıda avukat ve sivil toplum örgütü temsilcisi de takip etti.

Kaya: Başbakan'ın ciğeri yandı

Kimlik tespiti öncesi söz hakkı alan Başkan Bekir Kaya, iddianamenin mahkemece kabul edilmemesi gerektiğini söyledi. İddiaların hukuk dışı olduğunu ifade eden Kaya, "İddianamede hala 'sözde Kürtlerin talepleri' deniliyor. Bu saygısızlığı kimse gösteremez. Kimsenin haddi değil. KCK operasyonları siyasi operasyonlardır. 2009 yerel seçimlerinden sonra operasyonlar başlatılmıştır. 2009 seçimlerinde BDP mevcut belediye sayısını iki katına çıkardı, Başbakanın ciğeri yandı. Şimdiki Meclis Başkanı, 'Ermenistan sınırına dayandılar' diyerek bunun devlet politikası olarak ele alınmasını istedi" iddialarında bulundu.

Sözde Kürt kavgası yaşandı

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Kerim Küçük ise, "sözde Kürt" ifadesinin kullanıldığı iddiası ile ilgili olarak, "Bu vatanı birlikte kurduk. İddianamede geçmişse de yanlışlıkla geçmiştir" dedi.

Sanık avukatlarından ve BDP Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış da savcının suç işlediğini savundu. Ardından sanık avukatlarının iddianamenin mahkemece iade edilmesi ve müvekkillerinin tahliye edilmesi talepleri reddedildi.

Kendisine söz hakkı doğan iddia makamı cumhuriyet savcısı ise, "sözde örgüt" ve "bayrak" kelimelerinin iddianamede geçtiğini ancak bir tane bile "sözde Kürt" kelimesinin geçmediğini söyledi.

Savcı, "Terör örgütünü Kürt şemsiyesi altında gizleyemezsiniz. Gariban Kürt vatandaşına en büyük zararı PKK veriyor" şeklinde konuştu. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından kimlik tespitine geçildi.

Sanık avukatlarının 710 sayfalık iddianamenin özet şeklinde olan son iki sayfasının okunması talebinin mahkeme heyeti tarafından reddedilmesinin ardından duruşmaya öğle arası verildi.

Durışma devam ediyor.

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