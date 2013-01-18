KCK davasında 148 yıl hapis cezası

Aralarında 'alternatif cuma namazları'nda imamlık yapan kişilerin de sanık olarak bulunduğu KCK davasında 16 kişi 6 yıl 3 ay ile 11 yıl 3 ay arasında değişen sürelerde toplam 148 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Sanıklardan BDP İl Başkanı Mehmet Zeki Karataş ile birlikte 5 sanık ’ PKK /KCK silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 10’ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklara da aynı suçtan 5 ile 7,5 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezaları verildi. Sanıklardan 4’ü ayrıca, bir caminin imamını tehdit ettikleri için 3’er yıl 9’ar hapis cezasına çarptırıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Eylül 2011’de 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu operasyonda aralarında BDP Adana İl Başkanı Mehmet Zeki Karataş, başkan yardımcısı Esmer Ece, parti yöneticileri ile partinin imam olarak görevlendirdiği kişilerin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. İfadelerinin ardından ’PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ’örgüt adına propaganda yapmak’ suçlarından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 9’u tutukladı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından 3’ü firari 19 sanık hakkında 5 ile 35 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı.

8’inci Ağır Ceza Mahkemesi ’nde karar duruşmasına çıkan sanıklar, son savunmalarında Kürtçe konuştu. Mahkeme sadece sanıklardan Murat Kurt için tercüman görevlendirerek dinledi, diğer sanıkların Türkçe bildiklerine kanaat getirerek Kürtçe konuşmalarını dinlemekle yetindi. Tutanağa da, "Sanıktan esas hakkındaki savunması soruldu. Kürtçe konuştuğu görüldü" diye yazıldı. Sanıkların avukatları da suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan BDP İl Başkanı Mehmet Zeki Karataş ile birlikte 5 sanığa ’PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 10’ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklara da aynı suçtan 5 ile 7.5 yıl arasında değişen hapis cezası verildi. Sanıklardan 4’ü ayrıca, bir caminin resmi imamını tehdit ettikleri için 3’er yıl 9’ar hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, bütün sanıklar hakkında, ’propaganda’ suçundan yapılan kavuşturmanın ertelenmesine karar verildi

Davanın iddianamesinde, KCK’nın BDP Adana İl Başkanlığı tarafından yönetildiği ileri sürülüyor. BDP Adana İl Başkanı Mehmet Zeki Karataş ile diğer sanıkların, Hatay ve Uludere’de teröristlerin öldürülmesini, Hatip Dicle’nin milletvekilliğinin düşürülmesini protesto ettikleri, ’sivil itaatsizlik’ kapsamında, vatandaşları gösterdikleri yerlerde alternatif cuma namazı kılmaya zorladıkları, sağlık taraması gibi etkinlikler düzenleyerek PKK’nın propagandasını yaptıkları iddia edildi.

İddianamede ayrıca, PKK’nın alternatif cuma namazı kıldırmaları için görevlendirdikleri imamların, BDP yöneticileriyle yaptıkları telefon konuşmaları da yer alıyor. Hicret Cami İmamı A.Y.’nin tehdit edilerek camiden kovulduğu ve lojmanına el konulmak istendiği, yerine imam olarak örgütün imamı İsa T.’nin geçirilmeye çalışıldığı iddialarının yanı sıra, PKK’nın imamlarından Murat K.’nın yaptığı telefon konuşmasında da, "Birkaç camiye el koyduk. Gülbahçesi’nde 2 camiye el koyduk" dediği belirtiliyor.