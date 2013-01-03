Şırnak KCK davasında mahkeme 401 yıl ceza verdi

Şırnak'ta 2009 yılında KCK soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 55 kişinin yargılanması tamamlandı. Mahkeme, 40 sanığa 6 yıl 3 ay ile 17 yıl arasında değişen hapis cezası verdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2009 yılında Şırnak'ta KCK adı altında yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan 41'i tutuklu 55 kişinin yargılanmasına Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya aralarında BDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın da bulunduğu 12 tutuklu sanık raporlu oldukları gerekçesiyle katılmazken, 29 tutuklu sanık ve avukatları hazır bulundu. Şırnak KCK davasının 24'ncü duruşmasında sanık avukatları anadilde savunmaya ilişkin yasanın beklenmesini talep ederek, dosyanın ek süre verilip 'bekletici mesele' yapılmasını istedi. Ek süre ile ilgili talebi değerlendiren mahkeme talebi reddetti.

Dosyada gizli tanık 'Korkmaz' kod adı ile ifade veren ve aynı zamanda sanık olarak yargılanan Sedat Dalga söz hakkı istedi. Dalga, polis sorgusu sırasında psikolojik ve fiziksel baskı gördüğünü ve bu nedenle gizli tanık olduğunu iddia ederek, "İfade metnim Şırnak emniyetinde hazırlanmış. Bir metin vardı. Bunu bana imzalattılar. Bunu baskı altında imzaladım. Bu ifadeler bana ait değil" dedi.

Mahkeme daha sonra tüm sanıklara son sözlerini sordu. Sanıkların Kürtçe savunma yapmak istediklerini duruşma tutanağına geçiren mahkeme, duruşmaya kararını açıklamak için ara verdi. Yaklaşık 7 saat sonra mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme başkanı kararı okumadan önce sanıklara verilen cezalara ilişkin açıklama yaptı. Cezaların alt sınırdan uzaklaşılırak verildiğini belirten mahkeme başkanı, taş atan kişilere 6 yıl ceza verildiğini hatırlatarak, "Taş atanı azmettirenlere daha fazla ceza vermemiz normal. Biz hiçbirinizi tanımayız. Şahsi bir husumetimiz yok. Bir tutuklu size ters baktığımızı ve buna göre ceza vereceğimizi söyledi. Biz kimseye nefret ile bakmayız. Anadilde savunmaya red gerekçemiz mevcut yasal çercevedir. Kimsenin Kürtçe konuşmasından sıkılmayız. Oturur dinleriz" dedi.

Mahkeme, BDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın da aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında raporlu oldukları için duruşmada bulunamadıklarından, kovuşturmanın ayrılması kararı verdi. Sanık Rıdvan İnal'ın tahliyesine karar veren mahkeme, sanık Ayhan Deniz'in akıl hastalığı olmasından dolayı cezalandırılmasına yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme sanık Yusuf Kulu'nun ise yargılama aşamasında ölümünden dolayı hakkındaki davanın düşürülmesine karar verdi. Sanıklardan Mehmet Emin Ülger'in beraatine karar veren mahkeme, 40 sanık hakkında ise terör örgütü üyeliği ve patlayıcı madde bulundurmaktan 6 yıl 3 ay ile 17 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verdi.