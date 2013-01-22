Van Belediye Başkanı Bekir Kaya ve 13 BDP'li hakim karşısında

Van ve ilçelerinde 7 Haziran 2012 tarihinde KCK adı altında yapılan operasyonlarda Van Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın da aralarında bulunduğu 10'u tutuklu 13 kişinin yargılanmasına başlandı. Van M Tipi Cezaevi 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen ilk duruşmada Kaya ve beraberindekileri 100 avukat savunacak. Davaya gözlemci olarak da uluslararası çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi katılacak.

'Hukuk katliamı yapılıyor'

Konu ile ilgili açıklama yapan Avukat Erhan Aksoy, ilk duruşmada tahliye beklediklerini belirterek, Kaya'nın tutuklanmasının hukuka aykırı olduğunu söyledi. Dosya ve iddianamenin hukuk skandalı olduğunu aktaran Aksoy, "Bu iddianame benim hayatımda karşılaştığım en tutarsız iddianame ve resmen hukuk katliamı yapılıyor. İddianamenin bir kişi ile ilgili bölümü değil, tamamı bir hukuk katliamı. Bu yanlışın yargılamada düzeltilmesini talep edeceğiz. Yargılamanın iki-üç gün süreceğini düşünüyoruz. Biz avukatlar olarak tüm hukuksal savunmalarımızı hazırladık ve dosyanın tamamına hakimiz. Biz avukatlar savunmalarımızı sözlü ve yazılı bir şekilde sunacağız. Aleyhe delil olarak dosyaya konulan tüm şeyleri kendi delillerimizle çürüteceğiz. Özellikle bazı basın yayın kurumlarında Bekir Kaya'nın banka yangını ile ilgili ortaya konulan yalan yanlış şeylerin tamamının delillerimizle net bir şekilde yalan olduğunu göstereceğiz. Yargılama esnasında bu durumun detaylarını açıklayacağız" diye konuştu.

Aksoy: 80 darbesinde bile bu kadar küçük düşürücü sözler söylenmedi

Böyle bir iddianame ile insanların yargılanmasının hukukun geldiği son safha olduğunu belirten Aksoy, tüm hukukçular olarak el birliği ile bu hukuksuzluğu ortaya koyacaklarını belirtti. Darbe dönemlerinde dahi yazılmayan böylesi iddianamelerin önüne geçilmesi için tüm hukukçuların buna karşı çıkması gerektiğini ifade eden Aksoy, "Darbe döneminde dahi bu kadar aşağılayıcı ve küçük düşürücü bir hukuk olmamıştı. Bir belediye başkanının olmayan delilleri karartması gibi bir şey olmayacağını herkes biliyor. Delilleri karartmak gibi bir şey söylemek abestir" şeklinde değerlendirdi. Sorgu sırasında "Bekir Kaya'yı kamu düzenini korumak için tutukluyoruz" şeklinde bir gerekçenin dünyanın hiçbir yerinde olmadığının altını çizen Aksoy, "Bu suç bu kentin yarısından fazlasının oyunu almış bir belediye başkanı için atfedilecek bir suç değil. 80 darbesinde bile böyle küçük düşürücü sözler söylenmedi kimseye. Kaldı ki, kamu düzeninden bahis edilen bu toplumun tamamıdır. Mahkeme bu kararı ile 'halka rağmen tutukluyoruz' diyor. Bu halkın belediye başkanını tutuklamak bu halkın tutuklanması anlamına geliyor ki, kimse bu hukuksuzluğu kabul etmeyecektir" diye konuştu.

Van merkez ve ilçelerinde 7 Haziran'da "KCK" adı altında yapılan operasyon kapsamında; Van Belediye Başkanı Bekir Kaya, Asrın Hukuk Bürosu avukatı Cüneyt Caniş, Başkale eski Belediye Başkanı İhsan Güler, Muradiye İlçe Başkanı Mehmet Şirin Yıldız, Özalp Belediye Başkanı Murat Durmaz, BDP Başkale eski İlçe Başkanı ve DTK üyesi Derviş Polat, Edremit Belediye Başkanı Abdulkerim Sayan, BDP Çaldıran İlçe Başkanı Metin Adugit, BDP Erciş eski İlçe Başkanı Veli Avcı ve BDP Van Merkez İlçe Başkanı Halis Çakır gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Dosya kapsamında Bostaniçi Belediye Bakanı Nezahat Ergüneş, eski BDP İl Eşbaşkanı Mihriban Şah ile Başkale Belediye Başkanı Hecer Sarıhan ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. "Örgüte üye olmak" iddiasıyla hazırlanan 710 sayfalık iddianame Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.