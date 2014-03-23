Kazlıçeşme’de Newroz sonrası polis müdahalesi

Kazlıçeşme'de Newroz kutlamalarının ardından bir grup ile polis arasında çatışma yaşandı. Olay sırasında gruptan bazı kişilerin sahil yolunu kapatarak reklam panoları ile trafik ışıklarını kırdığı belirtilirken gruba polis TOMA'dan tazyikli su sıkarak müdahale etti.

Bulut Mülhim’in Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Nevruz kutlamalarının yapıldığı alanın boşalmasının ardından polis yolu kapatan gruba TOMA'lardan su sıkarak müdahale etti. Polisin müdahalesinin ardından grup ara sokaklara kaçarak dağıldı. Nevruz alanında görevli olanların taş atan grubu engellemeye çalıştıkları görüldü. Grup ve görevliler arasında zaman, zaman arbede yaşandı. Göstericilerin polis araçlarını taşladığı sırada küçük bir kızın olayların ortasında kalması üzerine yardımına yine görevli bir kişi koştu. Taşlardan korumak için küçük kıza sarılan görevli, çocuğu olayların yaşandığı alandan güçlükle uzaklaştırdı.





Miting öncesinde de gerginlik



Öte yandan mitinge giden bir grup ile bazı vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Çevik kuvvet polisleri araya girerek gerginliği sona erdirdi. Uzaklaşan grubun bıraktığı flamaları vatandaşlar alarak yaktı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.