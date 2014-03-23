T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kazlıçeşme’de Newroz sonrası polis müdahalesi

Kazlıçeşme'de yapılan Newroz kutlamaları sonrasında bir grup ile polis arasında çatışma yaşandı

23 Mart 2014 21:43

Kazlıçeşme'de Newroz kutlamalarının ardından bir grup ile polis arasında çatışma yaşandı. Olay sırasında gruptan bazı kişilerin sahil yolunu kapatarak reklam panoları ile trafik ışıklarını kırdığı belirtilirken gruba polis TOMA'dan tazyikli su sıkarak müdahale etti.

Bulut Mülhim’in Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Nevruz kutlamalarının yapıldığı alanın boşalmasının ardından polis yolu kapatan gruba TOMA'lardan su sıkarak müdahale etti. Polisin müdahalesinin ardından grup ara sokaklara kaçarak dağıldı. Nevruz alanında görevli olanların taş atan grubu engellemeye çalıştıkları görüldü. Grup ve görevliler arasında zaman, zaman arbede yaşandı. Göstericilerin polis araçlarını taşladığı sırada küçük bir kızın olayların ortasında kalması üzerine yardımına yine görevli bir kişi koştu. Taşlardan korumak için küçük kıza sarılan görevli, çocuğu olayların yaşandığı alandan güçlükle uzaklaştırdı.

 

Miting öncesinde de gerginlik
 

Öte yandan mitinge giden bir grup ile bazı vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Çevik kuvvet polisleri araya girerek gerginliği sona erdirdi. Uzaklaşan grubun bıraktığı flamaları vatandaşlar alarak yaktı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

ETİKETLER

kazlıçeşmenewrozpolis müdahalesi

İlgili Haberler

'Newroz Kürtlerin hayat öpücüğü'

Berrin Karakaş, "Tek iyi bildiğim, 'Bu insanların isyanı niye?' demektense kafayı kırılmış metro duraklarına takmış insanların çoklığu. Bir de o insanların görmek istemediği, Kürt halkı"

MİT, Öcalan'ın 'Newroz mektubu'nu mühürlü zarf içinde BDP'ye teslim etti

Abdullah Öcalan'ın 'Newroz mektubu', Sırrı Süreyya Önder tarafından Türkçe, Pervin Buldan tarafından Kürtçe okunacak

Kazlıçeşme'de YGS'ye giren öğrencilere gürültü için pamuk dağıtıldı

Kazlıçeşme'deki Nevruz miting alanının yakınında bulunan okulda sınava giren öğrencilerinin aileleri yürüyüş yapan grupları sessiz olması konusunda uyardı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24