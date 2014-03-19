MİT, Öcalan'ın 'Newroz mektubu'nu mühürlü zarf içinde BDP'ye teslim etti

Arzu Yıldız\Ankara

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 21 Mart’ta Diyarbakır’da okunacak "Newroz mektubu", MİT yetkililerince yaklaşık 1,5 saat önce BDP’li yetkilere mühürlü bir zarf içerisinde teslim edildi.

BDP kaynaklarından alınan bilgiye göre, mektup henüz açılmadı. Öcalan’ın barış süreci konusunda kritik mesajlar taşıdığı belirtilen mektubun 21 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sırrı Süreyya Önder tarafından Türkçe , BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan tarafından da Kürtçe olarak okunmasının planlandığı öğrenildi.

BDP kulislerinde, mektubun 21 Mart sabahına kadar açılmaması veya BDP Lideri Selahattin Demirtaş ve Grup Başkanvekilleri tarafından 21 Mart'tan önce açılması, parti içinde okunması, ancak 21 Mart’ta kadar gizli tutulması görüşlerinin tartışıldığı belirtildi.