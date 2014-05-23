Kazdağları'na termik santral için 4. kez durdurma kararı

Çanakkale Karabiga’da yapılmak istenen kömürlü termik santralı ile ilgili yargı 4. kez durdurma kararı verildi. Çanakkale İdare Mahkemesi, Greenpeace’in CENAL Elektrik Üretim A.Ş’nin Çanakkale Karabiga’da kurmak istediği santralın ÇED olumlu kararının yürütmesini durdurdu.

CENAL tarafından Kaz dağlarında yapılmak istenen termik santral tam bir yılan hikayesine döndü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şirketin 2012’de hazırladığı ÇED raporuna olumlu karar vermişti. Ancak daha sonra Madra Dağı ve Kaz Dağı Belediyeler Birliği, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Biga Çevre Derneği’nin açtığı dava üzerine Çanakkale İdare Mahkemesi, yerleşim alanlarına çok yakın olduğu ve tarım arazilerine ve deniz yaşamına etkileri nedeniyle bu kararı iptal etmişti. Daha sonra ise şirket, ÇED sürecini dörde böldü.

ÇED raporunun diğer iki bölümü hakkında daha önce Karabiga Temiz Doğa Derneği dava açtı. Bu davalarda da yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bölgede diğer yerel kurumlarla birlikte açılan dava, dörde bölünen ÇED dosyasının, ‘enerji santrali ve derin deniz deşarjı’yla ilgili bölümüne karşıydı.

Serkan Ocak’ın Radikal’deki haberine göre, Çanakkale İdare Mahkemesi, 15 Mayıs 2014’te oy birliği ile aldığı kararda, termik santral projesinin çevresel etkilerinin bütüncül olarak değerlendirilmediğini belirtti. Mahkemle ayrıca projenin 4 parçaya ayrılmasının da hukuka uyarlılığının olmadığını da vurguladı. Mahkeme, projenin devam etmesi durumunda çevreye geri dönüşü mümkün olmayacağı zararlar vereceği gerekçesiyle termik santralın ‘enerji santrali ve derin deniz deşarjı’ ile ilgili kısmıyla ilgili verilen ÇED olumlu kararının yürütmesini durdurdu.

İnşaat durdu

Greenpeace Akdeniz Avukatı Deniz Bayram, “Bölgede alınan tüm yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarına rağmen burada inşaat aylardır büyük bir hızla devam ediyor. Bu hukuksuz inşaat bir an önce durdurulmalı. Aksi taktirde, Karabiga’da geri dönülemez zararlar oluşacak” dedi. ÇED raporunun dörde bölünmesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Bayram, “Sonuç olarak projenin çevreye vereceği geri dönülemez zararlar 2013’te tespit edilmişti. Raporu dörde bölünce bu etkiler azalmıyor ve zaten dörde bölünmüş olması hukuka aykırı. Entegre proje olan kömürle çalışan termik santrallerin ÇED süreci bir bütündür ve bütün olarak tek süreç şeklinde yürütülmeli” şeklinde konuştu.