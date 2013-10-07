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Çevre

Santral inşaatında iş makineleri 'paslanmasın' diye çalıştırılıyormuş

Çanakkale'de 'Bereket Tanrısı' heykellerinin yakınında kurulması planlanan termik santral için 'durdurma' kararı çıkarılsa da iş makineleri çalışmaya devam ediyor

07 Ekim 2013 11:19

Çanakkale Karabiga'da mahkeme kararıyla durdurulan termik santralda iş makinelerinin sürekli çalışması halkı isyan ettirdi. Şikâyetler üzerine savcılık, "Şirket iş makinelerinin paslanmasınlar diye gezdirildiğini söylüyor" dedi.

Çanakkale’nin Karabiga beldesi Kaleler mevkiinde Alarko’ya ait Cengiz Enerji San. ve Tic. A.Ş. tarafından tesis edilmesi planlanan ‘Alcen Enerji Santralı, İskelesi ve Kül Depolama Sahası’ projesi nedeniyle gergin günler yaşanmıştı. Radikal’in gündeme getirdiği kasabada mahkeme termik santralın yapımına onay veren ÇED raporuna yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak yaklaşık bir haftadır inşaat faaliyetleri yeniden başladı. Karabiga Temiz Doğa Derneği her defasında jandarmaya bildirip tutanak tutturdu. Savcılık ise “inşaat firmasının faaliyet yapmadığını, inşaat alanındaki araçlar paslanmasın diye gezdirdiklerini” söyledi.

 

Antik kente bitişik santral

 

Ömer Erbil’in Radikal’deki haberine göre, Çanakkale’nin Karabiga beldesinde bir kısmı sit alanı içinde kalan Kaleler mevkiinde planlanan ‘Alcen Enerji Santralı, İskelesi ve Kül Depolama Sahası’ projesi Karabiga halkını sokağa dökmüştü. Radikal 18 Nisan 2013 günü Karabiga’daki halkın öfkesini haberleştirmiş ve daha sonraki yayınlarıyla da konunun takipçisi olmuştu. Kül depolama alanlarının köyün yakınına yapılacağı duyulunca halk örgütlenerek önce çevre platformunu kurmuş daha sonra ise dernekleşerek Karabiga Temiz Doğa Derneği’ni kurdu. İnşaat alanı Priapos Antik Kenti’ne yakınlığı ile arkeologların da tepkisini çekti. İnşaat alanında yüzey araştırması yapılması ve sit derecesinin yeniden gözden geçirilmesi istendi. Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş ise “Çevreye duyarlı örnek termik santral olacak, eksiklikler giderildikten sonra inşaat devam edecek” diyerek projeyi savunuyor. 
Yapılmak istenen termik santral, mahkeme tarafından geçen ağustos ayında durduruldu. Çanakkale İdare Mahkemesi, Kaz Dağları silsilesine ve Priapos Antik Kenti’nin yanına yapılmak istenen termik santralın tarım arazilerine, insan yaşamına, yerleşim yerlerine zararı olacağı gerekçesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen ÇED olumlu kararını oybirliğiyle geçersiz kıldı. Kararda santralın çevreye vereceği zararlar bilirkişi raporuna atıfta bulunularak iptal edildi. Böylelikle termik santral inşaat faaliyetleri durdu.

 

‘İnşaat hiç durmuyor’

 

Ancak son bir haftadır inşaat yeniden başladı. Karabiga Temiz Doğa Derneği de Gümüşçay Jandarma Komutanlığı’na şikâyette bulundu. Jandarma gelip tutanak tuttu fakat inşaat durmadı. Dernek Başkanı Aslı Badem, bir haftadır hemen her gün şikâyet ettiklerini, tam 5 kez tutanak tutulduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Jandarma gittikten hemen sonra araçlar yeniden çalışmaya başlıyor. Her günü tek tek fotoğraflayıp videoya çektik. Biga Cumhuriyet Savcılığı’na gidip durumu anlattık. Savcılık bize, firmanın araçlar paslanmasın diye çalıştırdıklarını söylediğini iletti. İtiraz ettik. Araçlara hafriyat yüklediklerini söyledik. Ancak faaliyetin durdurulmasına yönelik bir çaba göremedik. Hatta bu sabah yine şikâyet ettik. Jandarma geldi. Hafriyat yüklü araca bile yol verdi. Görüntüleri bizde kayıtlı. Şirket ‘Yağmur yağdı, kayma yaşanmasın diye güvenlik nedeniyle çalışıyoruz’ diyor. Günlerdir hava açtı, yağmur yok ama çalışmalar sürüyor. Yani inşaat hiç durmadan devam ediyor.’’

Cengiz-Alarko ortaklığında yürüyen termik santral inşaatını yapan CENAL şirketi ise aşırı yağmurlardan dolayı yer yer çökmeler olduğunu ve kayma tehlikesinin oluşmasından dolayı güvenlik nedeniyle çalışma yaptıklarını duyurdu.

 

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