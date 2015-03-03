T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kazanan 'ucube' oldu; Erdoğan 10 bin liralık tazminata mahkûm oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kars’ta yıktırılan 'İnsanlık Anıtı' için 'Ucube' demişti

03 Mart 2015 16:20

"Ucube heykel" davasında karar açıklandı. Mahkeme, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın heykeltıraş Mehmet Aksoy'a 10 bin TL manevi tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Kars’ta yıktırılan ‘İnsanlık Anıtı’ için “Ucube” diyen eski Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, helkeltıraş Mehmet Aksoy’a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 bin TL tazminata mahkum edildi.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan olduğu 8 Ocak 2011’de Kars'ta düzenlediği  mitingde, İnsanlık Anıtı'na “Ucube” demiş ve ardından da anıt yıktırılmıştı. Heykeltıraş Mehmet Aksoy da avukatı Turgut Kazan aracılığıyla tazminat davası açmıştı. İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava bugün sonuçlandı. Mahkeme, Erdoğan’ı 10 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti.

Erdoğan adına Avukat Ahmet Özel’in kaleme aldığı savunmada, “Müvekkilimin gerek belediye başkanlığı öncesi gerek şimdiki konumu itibariyle iç ve dış gezilerde yapılan temaslarda heykel tarzı figürler başta olmak üzere çeşitli yapıt ve mimari eserleri yakından gördüğü ve bunların kendisinde hayranlık uyandırmış olacağı muhakkaktır. Heykelle ilgili ifadesinin özü tamamen bulunuş yeri ve konumun abesliğinden kaynaklanmıştır. Politikacı ve sanatçıların eleştirilere açık olması gerekir” demişti. Başbakan Erdoğan’ın ‘Ucube Davası’nın görüldüğü İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderdiği savunmasında şu ifadeler yer alıyordu:

BEĞENMEME HAKKI VAR: Davacı eserini sahiplenebilir ancak estetik zevkini topluma dayatamaz. Müvekkilimizin sanat eserini beğenip beğenmeme konusunda zevk ve kanaate sahip olduğu muhakkak olduğu gibi, eserin bulunduğu yer ve doku ile de tahlil edebilecek düzeyde yetkinliğe ve erişkinliğe sahiptir.

HEYKELE DEĞİL, YERE İTİRAZ: Müvekkilin heykelle ilgili ifadesinin özü, bulunuş yeri ve konumun abesliğinden kaynaklanmış olup ne heykeltıraş Mehmet Aksoy’un şahsına ne de heykele yönelik bir hakaret söz konusudur. Ucube sözü Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde de görüleceği üzere ‘çok acayip, garip şey’ anlamlarına gelmekte olup sözcük bu anlamda kullanılmış; müvekkilin konuşmasının tümünde hakarete ilişkin en ufak bir emare bulunmadığı gibi bir kasıt da yer almamıştır.

ESERİ YORUMLADI: Sanat eserini beğenip beğenmeme, estetik bulup bulmama sübjektif değerlendirmeyi gerektirdiğinden toplumun her bir bireyinin o sanat eserini farklı yorumlaması, farklı algılaması çok tabii olup sanat eserini vücuda getirenle aynı kanaatin paylaşılması zorunluluğunu ileri sürmek hayatın gerçekleriyle bağdaşmayacağı gibi, değer yargılarının çeşitliliğine de aykırı bir tavır olur. 

ELEŞTİRİYE AÇIK OLMAK GEREK: Politikacı ve sanatçıların eserlerine yönelik sert eleştirilere açık olması gerekir. Sözler eleştiri sınırları içinde kaldığı ve davacının kişilik haklarına saldırılmadığı sürece tüm ifadelerin hukuka uygun olacağı dile getirilmiştir.

ETİKETLER

erdoğanbaşbakankarsinsanlık anıtıtazminat10 bin lira

İlgili Haberler

AKP'li Işık: Ucube andımızı kaldırdık

AKP'li Faruk Işık 'Türk olmayan çocuklara Türküm dedirtiyorlardı. Önce yalan söylettiriyorlardı. Sonra doğruyum diye trajik bir ifade kullandırıyorlardı. Hiç kimsenin varlığı bir başkasının varlığına armağan olmaz' dedi

Başbakan'ın ucube dediği heykele ne kadar ödendi?

Kars Belediyesi'nin heykeltraş Aksoy'a heykelin yapımı için 286 bin TL ödeme yaptığı belirtildi

TDK: Ucube hakaret değildir

Kars'ta yıktırılan heykele 'Ucube' dediği gerekçesiyle Erdoğan'a açılan davada, TDK 'ucube'nin anlamı ile ilgili uzman görüşü bildirdi: Çok acayip, şaşılacak kadar çirkin demektir, hakaret değildir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24