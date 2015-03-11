Malatya'da 4 pilotun şehit olmasına sebeb olan RF-4E'lerin uçuşu durduruldu

Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, yarın itibariyle RF-4E tipi uçakların uçuşlarının sonlandırılacağını açıkladı.

Eskişehir’deki Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı’nda açıklama yapan Orgeneral Abidin Ünal, “F-16 uçakları ‘harp keşif kodları’ testleri dün itibariyle tamamlandı. Yarın itibariyle RF-4E uçaklarının uçuşları sonlandırılacak.” dedi.

41 yılda 60 kaza meydana geldi

27 Şubat 2015 günü 7. Ana Jet Ü. Komutanlığı 173. Keşif Filosu'na bağlı 2 RF-4E uçağı malatya Akçadağ bölgesinde 5 bin 325 rakımlı tepeye çarpması ile oluşan kazada 4 pilot şehit düşmüş ardından 5 Mart günü de Konya atış sahasında Elektronik Harp Test Sahası'nda elektronik harp taktik eğitimi esnasında 1. Ana Jet Üssü 112. Filo'ya ait F-4E 2023 uçağının düşmesi sonucu iki pilot şehit olmuştu.

F-4E uçakları 1974 yılından itibaren Türk Hva Kvvetleri tarafından kullanılmakta olup 236 uçak envantere alındı. 1974 yılından günümüze kadar 41 yılda 10 adet RF-4E ve 50 adet F-4E olmak üzere 60 adet F-4E/RF-4E uçağı kazası meydana geldi.

2020'ler uçuşa devam

Malatya'da 24 Şubat'da eğitim uçuşu sırasında düşen iki uçak, RF 4-E cinsi keşif uçağıydı. Suriye'nin düşürdüğü ve iki pilotun şehit olduğu uçak da, aynı keşif uçağıydı.

Konya'da 13 Mart'ta yine eğitim uçuşunda düşen ve iki pilotun şehit olduğu uçak ise, modernize edilmiş F-4 uçağı idi. Modernize edilmiş F-4 uçakları 2020 yılına kadar kullanılması planlanıyor. Bu süre de F-4 2020 olarak uçak cinsinin adına eklenerek ifade ediliyor.