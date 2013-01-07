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Ekonomi

Minibüsle şarampole yuvarlanan Kırca: Asıl ülke şarampole yuvarlandı!

Sanatçı kimliğinin yanı sıra İşçi Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi olan Levent Kırca kaza geçirdi

07 Ocak 2013 19:16

Levent Kırca'nın bulunduğu minibüs yoğun kar nedeniyle şarampole yuvarlandı. Kırca kaza için 'Asıl ülke şarampole yuvarlandı' dedi.

İşçi Partisi MKYK üyesi sanatçı Levent Kırca'nın bulunduğu minibüs, Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle şarampole yuvarlandı.  Partisinin Orhaneli teşkilatına yeni katılan üyelerine rozet takmak için Bursa'dan yola çıkan Kırca, yaşadığı kazayı şöyle anlattı: "Yola çıktıktan sonra inanılmaz bir kar yağışı başladı. Bir anda içinde bulunduğumuz minibüs kayarak yoldan çıktı ve şarampole yuvarlandı. Büyük bir panik yaşadık. Arkadaşlarımızda ufak tefek sıyrıklar oluştu. Benim kafam kalın olduğu için bana bir şey olmadı. Partili arkadaşlar hemen müdahale edip aracı düzetti." dedi.

 

Asıl ülke şarampole yuvarlandı

 

Yaşadığı kazayı ülke gündemine bağlamayı da ihmal etmeyen Kırca "Asıl ülke şarampole yuvarlandı onu düzeltmeye çalışıyoruz" dedi.
 

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