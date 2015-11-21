Kayyumlardan "Maaşlarımız düşürülsün" talebi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Kaynak Holding'e bağlı 32 şirket, bir vakıf ve derneğe Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından atanan kayyumlar, maaşlarının düşürülmesi talebinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, kayyum heyetinde yer alan iş adamı İmran Okumuş, avukat Sezai Çiçek, bilişim uzmanı Hüseyin Yaşar, maliyeci Aytekin Karahan, basın ve halkla ilişkiler uzmanı Ertuğrul Erdoğan, vakıf ve dernek uzmanı İsmail Gülen ile vergi denetçisi Levent Küçük, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, maaşlarının düşürülmesini talep etti.

Kayyumların göreve başlamasının ardından, 105 bin lira maaş aldıklarına yönelik iddialar gündeme gelmişti.