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Kaynak Holding bünyesinde 13 şirket daha çıktı, 105 bin lira maaşlı kayyumlara ek zam mı geliyor?

Kaynak Holding'e bağlı 19 şirkete el konmuştu

20 Kasım 2015 20:36

Kaynak Holding'de göreve başlayan kayyumlar, holding bünyesinde faaliyet gösteren 13 şirket daha tespit etti. Toplam 19 şirket ile bir dernek ve vakfa yapılan 7 kişilik kayyum heyeti atamasının her bir şirket için 5’er bin lira alacağı daha önce ortaya çıkmıştı. Bu şirketlere de kayyum atanması durumunda, ek maaş alınması anlamına geliyor. Bu durumda kayyumların 105 bin liralık maaşlarına 65'er bin lira daha zam yapılacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kaynak Holding bünyesindeki şirketlerde 2 gün önce çalışmaya başlayan kayyumlar, incelemeleri neticesinde, holdinge bağlı 19 şirket, bir vakıf ve derneğin dışında 13 şirketin daha faaliyet gösterdiğini belirledi.

Şirketler bünyesinde gerçekleştirilen mali işlerle ilgili evrakı inceleyen ve bankahesaplarını kontrol eden kayyumlar, kayyum atamasının yapıldığı gün Sürat Kargo Lojistik ve Dağıtım Hizmetleri AŞ'nin Bank Asya hesabında bulunan 1 milyon 500 bin liranın farklı bir hesaba transfer edildiğini ortaya çıkardı.

Ayrıca kayyumların göreve başlamasından kısa süre önce Kaynak Holding'e bağlı bazı şirketlerin de kasalarındaki paraları yönetim kurulu kararlarıyla bir vakfa bağışladıkları belirtiliyor.

Holding bünyesinde Tekirdağ'da hayvancılık işleriyle ilgili kurulu olan bir şirketin ise mal kaçırdığı iddia ediliyor.

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