Kaynak Holding'e atanan kayyumlara aylık 105'er bin lira maaş

Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen Kaynak Holding bünyesindeki 19 şirket, bir vakıf ve bir derneğe bugün 7 kayyum atandı. Kayyumlara aylık 105'er bin lira maaş bağlandığı bildirildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; iş adamı İmran Okumuş'un kayyum heyetinde üst yönetici olarak yer aldığı, avukat Sezai Çiçek, bilişim uzmanı Hüseyin Yaşar, maliyeci Aytekin Karahan, basın ve halkla ilişkiler uzmanı Ertuğrul Erdoğan, vakıf ve dernek uzmanı İsmail Gülen ile vergi denetçisi Levent Küçük'ün de diğer kayyumlar olduğu öğrenildi.

Hakimlikten açıklama: Bu tarihten itibaren hükümsüz

Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği, kayyum olarak atanan kişilerin yönetim organının tüm yetkilerine sahip olmaları ve yönetim organının yetkilerinin tümü ile bu kayyumlara devredileceğine, yeni yönetim organının bu kayyumlarca oluşturulmasına karar verdi.

Atanan kayyumların yönetimi derhal devralarak yönetim kurulu başkanını kendi aralarından seçmelerine dair hakimlikçe verilen kararda, "Karar tarihi itibari ile yönetim organının yetkilerinin kaldırılmasına, bu tarihten itibaren yaptıkları işlemleri hükümsüz kalacağının kararla ilamına karar verildi" cümleleri kullanıldı.

Her bir kayyuma 105 bin lira aylık ücret

Atanan kayyumlara yapılan işin niteliği, ağırlığı dikkate alınarak her bir şirket kayyumluğu için aylık 105 bin lira ücretin takdir edildiği belirtilen kararda maaşın atandıkları şirket bütçesinden karşılanmasına hükmedildi. Verilen karara 7 gün içinde itiraz edilebileceği bildirildi.

Kayyum atanan şirket, vakıf ve dernek isimleri şöyle:

1- Kaynak Holding A.Ş.

2- Sürat Sigorta Aracılık Hizmetleri LTD. ŞTİ.

3- Kaynak Dış TİC. A.Ş.

4- Sürat Turizm Organizasyon Hizmetleri ve TİC. A.Ş.

5- Nüans Turizm Tanıtma ve Reklamcılık A.Ş.

6- Çağlayan Basım Yayın Dağıtım Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

7- Işık Yayın Ticaret A.Ş.

8- N-TKitap Kırtasiye Büro Malzemeleri Pazarlama ve Turizm TİC. A.Ş

9- Sürat Eğitim Araçları ve Büro Mobilya Sistemleri A.Ş.

10- Sürat Basım Yayın Reklamcılık ve Eğitim Araçları Sanayi TİC. A.Ş.

11- UTT Yayıncılık ve Eğitim Gereçleri Ticaret A.Ş.

12- Gökkuşağı Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.Ş.

13- Sürat Kargo Lojistik ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.

14- Sürat Lojistik A.Ş.

15- Sentries Telif Lisans A.Ş.

16- Sürat Bilişim Teknolojileri Sanayi TİC. A.Ş.

17- Venero Bilişim Sanayi ve TİC. LTD. ŞİRKETİ

18- İtina Gıda İçecek ve Temizlik Malzemeleri Sanayi TİC. ve Pazarlama A.Ş.

19- Baran Tarım ve Hayvancılık Sanayi TİC. A.Ş.

20- Kaynak Vakfı

21- Kaynak Eğitim Derneği