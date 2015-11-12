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Kayyuma devredilen Bugün TV: Gazetelerimizi korsan basan Zaman'a polis baskını

“Gazetelerimiz korsan basılıyor'”

12 Kasım 2015 00:32

Mahkeme kararının ardından yönetimi kayyuma devredilen Bugün TV, Zaman gazetesinin Yeni Bosna’daki binasına, “Özgür Bugün ve Özgür Millet gazetelerinin baskısının yapıldığı” iddiasıyla yapılan polis baskınını “Gazetelerimiz korsan basılıyor” başlığıyla izleyenlere duyurdu.

Özgür Basın ve Özgür Millet gazetelerinin Feza Gazetecilik A. Ş.’de basıldığını belirten Bugün TV, polislerin bu binada arama yaptığını ve nüshalara el konacağını. Polislerin ellerindeki mahkeme kararıyla arama yaptıklarını aktaran Bugün TV, basılan nüshalara el konacağını ve bu gazetelerin basımlarına son verileceğini belirtti.

 

"Bugün ve Millet gazetelerini korsan basan Zaman gazetesine polis baskını"

 

Yaşananlar, Bugün gazetesinin internet sitesinde de, "Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, kararına rağmen Bugün ve Millet gazetelerini korsan basan Zaman gazetesine polis baskın düzenledi” ifadeleriyle duyuruldu. Haber, daha sonra şu şekilde değiştirildi:

"Bakırkoy 3. Sulh Ceza Hakimliği 'nden alınan kararla BUGÜN ve MİLLET Gazetelerinin korsan olarak 'ÖZGÜR BUGÜN' ve 'ÖZGÜR MİLLET' basımının yapılması durduruldu. Karara bağlı olarak Zaman Gazetesi içinde bulunan FEZA Matbacılığa polis eşliğinde avukatlar inceleme yapıyor. Uygulama sırasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Mahkeme kararı Zaman Gazetesi'ne yönelik olmadığı ve korsan 'ÖZGÜR BUGÜN' ve 'ÖZGÜR MİLLET' gazetelerini kapsadığı bildirildi."

Zaman gazetesi avukatı Ali Odabaşı, gazete binasına polis baskını olduğu yönündeki haberlerin ardından bir açıklama yaparak, "Polislerin Zaman gazetesine değil, Bugün yönetimi ve kayyumun ihbarları üzerine Feza Gazetecilik A. Ş.'ye gelerek arama yaptığını" duyurmuştu.

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