Zaman Genel Yayın Yönetmeni: Polis anayasanın garanti altına aldığı özgür medya ve gazetecilerle uğraştırılıyor

Emniyet güçleri, Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Koza-İpek Grubu'nun bünyesinde bulunan Bugün ve Millet gazetelerine kayyum atanmasının ardından Özgür Bugün ve Özgür Millet adıyla çıkan gazetelerin Zaman gazetesinin matbaası olan Feza Gazetecilik'te basıldığı iddiası üzerine gazeteye baskın düzenledi. Konuya ilişkin Twitter hesabından değerlendirmede bulunan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdülhamit Bilici, "Ülkede kimsenin can, mal güvenliği kalmadı ama yargı ve polis anayasanın garanti altına aldığı özgür medya ve gazetecilerle uğraştırılıyor.Pes" diye yazdı.

Ülkede kimsenin can,mal güvenliği kalmadı ama yargı&polis anayasanın garanti altına aldığı özgür medya ve gazetecilerle uğraştırılıyor.Pes. — Abdülhamit Bilici (@ahamitbilici) 11 Kasım 2015