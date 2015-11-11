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Zaman Genel Yayın Yönetmeni: Polis anayasanın garanti altına aldığı özgür medya ve gazetecilerle uğraştırılıyor
Zaman gazetesinde baskın iddialarının ardından Abdülhamit Bilici'den ilk yorum
Emniyet güçleri, Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Koza-İpek Grubu'nun bünyesinde bulunan Bugün ve Millet gazetelerine kayyum atanmasının ardından Özgür Bugün ve Özgür Millet adıyla çıkan gazetelerin Zaman gazetesinin matbaası olan Feza Gazetecilik'te basıldığı iddiası üzerine gazeteye baskın düzenledi. Konuya ilişkin Twitter hesabından değerlendirmede bulunan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdülhamit Bilici, "Ülkede kimsenin can, mal güvenliği kalmadı ama yargı ve polis anayasanın garanti altına aldığı özgür medya ve gazetecilerle uğraştırılıyor.Pes" diye yazdı.
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