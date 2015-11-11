Zaman'a baskın; gerekçe kayyumun 'Özgür Bugün gazetesini Zaman basıyor' ihbarı

Emniyet güçleri, Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Koza-İpek Grubu'nun bünyesinde bulunan Bugün ve Millet gazetelerine kayyum atanmasının ardından Özgür Bugün ve Özgür Millet adıyla çıkan gazetelerin Zaman gazetesinin matbaası olan Feza Gazetecilik'te basıldığı iddiası üzerine gazeteye baskın düzenledi.

Özgür Bugün ve Özgür Millet gazetelerinin Zaman Gazetesi'nde basıldığına dair ihbar üzerine, 5 kişilik bir polis ekibi, saat 22.00 sıralarında 2 avukat eşliğinde gazetenin Yenibosna'daki merkez binasına geldi.

Mahkemeden arama kararı çıkarıldığını belirten polis ekibi ve avukatlar, gazete binasında arama çalışmalarına başlarken, personel de bahçeye çıkarıldı. Gazete çevresinde de 1 TOMA ve 1 otobüs dolusu Çevik Kuvvet ekibiyle önlem alındı

"Polis anayasanın garanti altına aldığı özgür medya ve gazetecilerle uğraştırılıyor"

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Zaman Genel Yayın Yönetmeni Abdülhamit Bilici "Ülkede kimsenin can, mal güvenliği kalmadı ama yargı ve polis anayasanın garanti altına aldığı özgür medya ve gazetecilerle uğraştırılıyor.Pes" diye yazdı.

Zaman: Gazetemize değil, Feza Gazetecilik'e geldiler

Zaman gazetesinin avukatı Ali Odabaşı, "Ekipler, Marka kanunu uyarınca Bugün Gazetesi ve Kayyumları'nın talebiyle Bugün Gazetesi nüshalarının Feza Gazetecilik'te bulunduğu iddiası üzerine tesbit için geldiler" dedi.

Gazete binasında arama yapıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kararın Zaman gazetesini kapsamadığını belirten Ali Odabaşı, "Bugün gazetesinin kayyumları ve avukatlarının iddiası üzerine ekipler geldiler. Ekipler, Marka kanunu uyarınca Bugün Gazetesi ve Kayyumları'nın talebiyle Bugün Gazetesi nüshalarının Feza Gazetecilik'te bulunduğu iddiası üzerine tesbit için geldiler" açıklamasında bulundu.

Zaman muhabiri: Bakırköy sulh cezadan karar çıkarmışlar

Zaman Gazetesi Yargı Muhabiri Yakup Çetin, Twitter'dan yaptığı açıklamada baskının nedeni ile ilgili "Polisin Zaman'a gelme nedeni Özgür Bugün'ün burada basıldığı iddiası. Bakırköy sulh cezadan karar çıkarmışlar" diye yazdı.

İpek Koza Holding ve bünyesindeki şirketlerin yönetimlerine kayyum atanmış, bunun ardından da işlerine son verilen çalışanlar, Özgür Bugün gazetesini çıkarmaya başlamıştı.

Zaman muhabiri Hasan Cücük Twitter hesabına "Feza'da Özgür Bugün'ün Zaman'a basılan 3 nüshasını almak için TOMA ve çevik kuvvetle mi gelinir" diye yazdı.

Özgür Bügün'ün Feza'da basıldığı iddiasıyla Zaman'a basınlan 3 nüshayı almak için TOMA ve Çevik kuvvetlemi gelinir! pic.twitter.com/JCMNcQBJd0 — Hasan Cücük (@HasanCucuk) 11 Kasım 2015

Özgür Bügun, Zaman tesislerinde basılıyor iddiasıyla TOMA, Çevik Kuvvet, heliokopterle gelen zihniyetin acizliği.... pic.twitter.com/jtGyVMvElS — Hasan Cücük (@HasanCucuk) 11 Kasım 2015

3 Özgür Bugün gazetesi nüshası için Toma ve helikopterler ile Zaman'a gelenler; KORKUTAMAZ, SUSTURAMAZSINIZ pic.twitter.com/fhzSHpUq6S — Hasan Cücük (@HasanCucuk) 11 Kasım 2015