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Zaman: Gazetemize değil, Feza Gazetecilik'e geldiler

"Ekipler, Bugün gazetesi ve kayyumlarının talebiyle Bugün Gazetesi nüshalarının Feza Gazetecilik'te bulunduğu iddiası üzerine tesbit için geldiler"

12 Kasım 2015 00:09

Polislerin Yeni Bosna'daki binalarında arama yaptığı yönündeki haberlerle ilgili açıklama yapan Zaman gazetesinin avukatı Ali Odabaşı, "Ekipler, Marka kanunu uyarınca Bugün Gazetesi ve Kayyumları'nın talebiyle Bugün Gazetesi nüshalarının Feza Gazetecilik'te bulunduğu iddiası üzerine tesbit için geldiler" dedi.

Gazete binasında arama yapıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kararın Zaman gazetesini kapsamadığını belirten Ali Odabaşı, "Bugün gazetesinin kayyumları ve avukatlarının iddiası üzerine ekipler geldiler. Ekipler, Marka kanunu uyarınca Bugün Gazetesi ve Kayyumları'nın talebiyle Bugün Gazetesi nüshalarının Feza Gazetecilik'te bulunduğu iddiası üzerine tesbit için geldiler" açıklamasında bulundu.

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