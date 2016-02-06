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Kayseri'de paralel yapı iddiasıyla 11 iş adamı hakkında gözaltı kararı

Zanlılardan 6'sı gözaltına alınırken, 5'inin yurtdışında olduğu öğrenildi

06 Şubat 2016 11:25

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi tarafından bu sabah paralel yapı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 6 iş adamı gözaltına alındı. Operasyon kapsamında aranan 5 iş adamının ise yurt dışında olduğu belirlendi.

DHA'nın haberine göre; Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla Fethullahçı terör örgütüne üye oldukları ve finans sağladıkları iddiasıyla bu sabah KOM Şubesi'nin yürüttüğü soruşturmada, 11 iş adamı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İş adamlarından 6’sı bu sabah ev ve işyerlerinden alınarak, Kayseri Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Zanlıların ev ve işyerlerinde arama yapıldı.

Şüphelilerden 5’nin ise yurt dışında oldukları ve bir süredir Kayseri’ye gelmedikleri belirtildi. Şüpheliler gerekli işlemlerden sonra adliyeye sevkedilecek.

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