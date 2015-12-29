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Çanakkale merkezli ‘paralel yapı’ operasyonunda 8 kişi serbest

Gözaltına alınanlar arasında eski ÇOMÜ rektörü de bulunuyor

29 Aralık 2015 10:58

‘Paralel yapı’ iddiasıyla yürütülen operasyon kapsamında aralarında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner'in de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonda 8 kişi serbest bırakıldı.

CNN Türk’ün haberine göre Çanakkale'nin yanı sıra İstanbul, Bursa, Aydın, İzmir, Balıkesir, Kayseri, Antalya, Konya ve Ordu'da gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri 2 savcı tarafından alındı.

Şüphelilerden 8'i ifadelerinin ardından savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan kişileri adliye çıkışında yakınları karşıladı.

Serbest kalanlar arasında bulunan Mustafa Gökçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, masumların her zaman haklı olduğuna inandığını belirterek "Diğer arkadaşların da tahliyelerini bekliyoruz. Çanakkale Emniyetine de gösterdikleri insani davranışlarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Aralarında eski Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner, Çanakkale Girişimci İşadamları ve Sanayicileri Derneğinin (ÇAGİAD) eski başkanları, doktor, avukat ve iş adamlarının olduğu 20 kişiden 2'sinin ifadesinin alınmaması nedeniyle, şüphelilerin savcılıktaki işlemlerine yarın devam edilecek.

Gözaltında bulunan 20 kişi daha sonra adliyeden çıktıktan sonra yeniden Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Çanakkale merkezli 10 ilde 26 Aralık'ta, "FETÖ/PDY örgütü yöneticisi ve üyesi olmak, silahlı örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, teröre finansman sağlamak, resmi belgede sahtecilik, yardım toplama ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında operasyon düzenlenmiş, 28 kişi gözaltına alınmıştı.

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